Česko je blíž stíhačkám F-35. Pentagon schválil možný prodej letounů

Pentagon včera informoval Kongres o možném prodeji. Balíček má kromě stíhaček obsahovat náhradní motor, desítky pokročilých raket vzduch-vzduch, nejrůznější bomby, podpůrné vybavení a technickou podporu.

Agentura Reuters připomněla, že souhlas amerického ministerstva zahraničí neznamená, že už byla ukončena jednání a došlo k podepsání kontraktu. České ministerstvo obrany uvedlo, že jde o standardní postup, který je nutný před každým zahraničním prodejem vojenského materiálu za hranice USA.

"Od začátku jsme s tím počítali a na průběhu jednání o pořízení víceúčelových nadzvukových letounů F-35 to nic nemění, jedeme podle plánu," uvedla vrchní ředitelka ekonomické sekce ministerstva Blanka Cupáková, která stojí v čele vyjednávacího týmu.

Částka 5,62 miliardy dolarů představuje maximální finanční rámec na případnou realizaci desetiletého kontraktu. Cena případného kontraktu mezi ČR a USA by byla logicky nižší, bude záviset na obsahu dodávek zboží a služeb, upozornilo ministerstvo obrany. Návrh kontraktu ze strany americké vlády se očekává v létě, do 1. října by pak o akvizici měla rozhodnout Fialova vláda.