Česko si dnes připomíná konec války. Pavel bude poprvé povyšovat

Pietního aktu na Vítkově se zúčastní mimo jiné ministryně obrany Jana Černochová (ODS), náčelník Generálního štábu Karel Řehka a předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Organizátoři očekávají i další představitele státu.

Odpoledne pak památku obětí nacistické okupace uctí lidé u památníku na pražském Klárově.

V Plzni končí každoroční Slavnosti svobody, na dnešek bude připraven vojenský historický kemp v Křižíkových sadech a hudební a charitativní program na hlavním pódiu na náměstí Republiky. Oslavy připomínající osvobození města americkou armádou se uskuteční rovněž v Domažlicích.

Ve Velichovkách na Náchodsku se koná od 10:00 přehlídka vojenské historické techniky, odpoledne pak do obce dorazí konvoj historických vozidel.

Výročí konce války si mohou lidé připomenout také netradičně. Na několika místech se mohou zapojit do akce Běh pro Paměť národa a podpořit tím organizaci Post Bellum, která dokumentuje osudy politických vězňů, válečných veteránů, obětí holocaustu, disidentů a dalších bojovníků za svobodu. Bližší informace o akci najdou lidé na webu.

V Blatné na Strakonicku pak odpoledne chystají pouliční swingový piknik, na kterém zazní melodie Glenna Millera v podání Orchestru Karla Vlacha.

V hlavním městě iniciativa Občanský rozcestník k výročí konce války plánuje od 15:00 pochod kolem ambasád zemí EU a NATO. Chce při něm státům poděkovat za pomoc Ukrajině, která se od loňského února potýká s ruskou invazí. Aktivisté chtějí zároveň upozornit na to, že podpora západu má své mezery, například nedostatečné a pomalé dodávky zbraní, nedodržované sankce či nedostatečný tlak na korporace, který by vedl k opuštění ruského trhu.

Lidé si dnes mohou prohlédnout budovy Parlamentu i vlády

Sídla Sněmovny a Senátu i reprezentační prostory vlády v Lichtenštejnském paláci v Praze si dnes mohou prohlédnout lidé při příležitosti státního svátku. Například v Senátu ráno návštěvníky osobně přivítal předseda horní komory Parlamentu Miloš Vystrčil (ODS). Prohlídky, při kterých se zájemci dostanou i do míst jindy veřejnosti nepřístupných, jsou zdarma. Začínají shodně v 09:00 a končí v 16:00.

V Poslanecké sněmovně budou prohlídky komentované. Návštěvníky seznámí průvodkyně Pražské informační služby během asi hodinové prohlídky s historií budov, jejich současným využitím i architektonickými zajímavostmi. Trasa prohlídek začíná u vchodu v podloubí na Malostranském náměstí číslo 7/19. Lidé uvidí sněmovní jednací a reprezentační sály, zasedací místnosti a kanceláře parlamentních výborů i další prostory.

Oproti minulým rokům je navíc v kuloárech dolní komory Parlamentu k vidění výstava věnovaná prezidentským volbám mezi lety 1918 až 2018. Na velkoformátových panelech jsou představeni českoslovenští a čeští prezidenti. Doprovází je materiály z archivů Sněmovny a Senátu a umělecké provedení textu prezidentského slibu z letošní inaugurace prezidenta Petra Pavla.

V sídle horní komory Parlamentu ve Valdštejnském paláci při zahájení prohlídek v 09:00 přivítal návštěvníky u recepce C2 předseda Senátu Vystrčil. K vidění pak budou historické prostory paláce včetně jednacího sálu a otevřený bude i blízký Kolovratský palác, který je veřejnosti běžně nepřístupný. Návštěvníci si v něm mohou prohlédnout třeba Zelený salonek, kde byla v září 1938 československá vláda obeznámena s Mnichovskou dohodou. Prohlídky jsou individuální, k dispozici jsou tištěné průvodce.

Při prohlídce sídla Senátu návštěvníci uvidí i aktuální výstavy. V Mytologické chodbě se koná výstava fotografií Fakultní nemocnice Olomouc s názvem Pulzující srdce medicíny a vědy, v Chodbě místopředsedů je výstava Attractive Abstract a v předsálí jednacího sálu výstava Za závojem času. Poslední vstup do budov Senátu bude možný v 15:30. Valdštejnská zahrada u Senátu bude otevřena podle běžné otevírací doby od 09:00 do 19:00.

Nahlédnout dnes mohou lidé také do Lichtenštejnského paláce, který se stejně jako sídla parlamentních komor nachází na Malé Straně. První písemná zmínka o stavbě na místě paláce je z roku 1555. Objekt pak několikrát změnil podobu i majitele. V současnosti ho používá česká vláda k reprezentačním účelům a k ubytování významných hostů. Prohlídky Lichtenštejnského paláce budou komentované, poslední bude vypravena v 16:00. Trasa povede od schodiště a vstupní chodby přes Modrý salonek a kapli až do palácové zahrady.

Pavel bude dnes poprvé povyšovat, hodnost generála by měl získat i Koudelka

Prezidenta Petra Pavla čeká dnes poprvé ve funkci ceremoniál spojený se jmenováním generálů. Na Pražském hradě u příležitosti Dne vítězství by měl podle dřívějších vyjádření jmenovat generálem i šéfa kontrarozvědky Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku, jehož povýšení bývalý prezident Miloš Zeman sedmkrát odmítl. Generálem by se měl vedle Koudelky stát i nový šéf rozvědky Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Vladimír Posolda.

Do hodnosti generálporučíka vláda Pavlovi v dubnu navrhla povýšit náčelníka generálního štábu Karla Řehku i jeho zástupce Iva Střechu. Do hodnosti generálmajora by mohl prezident povýšit velitele vzdušných sil Petra Čepelku, náčelníka své vojenské kanceláře Radka Hasalu a velitele pozemního vojska Romana Náhončíka. Brigádními generály pak nově mají být plukovníci generálního štábu Róbert Dziak, Roman Hyťha a Vladimír Studený.

Povýšit do hodnosti generálporučíka by měl také policejní prezident Martin Vondrášek. Brigádními generály by se měli stát Posolda, ředitel moravskoslezských hasičů Radim Kuchař a ředitel policie v Olomouckém kraji Tomáš Landsfeld. Toho loni v říjnu při jmenování opomenul tehdejší prezident Zeman. Jeho kancléř Vratislav Mynář uvedl, že důvodem odmítnutí návrhu je řízení pod vlivem alkoholu z roku 2014.

Podle návrhu ministerstva spravedlnosti by měl Pavel do hodnosti brigádního generála uvést i ředitele valdické věznice Jiřího Macha.

Prezident povyšuje do generálských hodností vojáky, policisty či hasiče dvakrát ročně, a to na den vzniku samostatného Československa 28. října a 8. května u příležitosti Dne vítězství.