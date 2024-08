Čeští vojáci se vrátili ze Slovenska, velení předali Španělům. Mise NATO bude pokračovat dál

Minulý týden se z nasazení na Slovensku vrátilo pět stovek českých vojáků. Na Vítkově převzali Medaile za službu v zahraničí I. až III. stupně, vybraní vojáci pak dostali Záslužný kříž ministryně obrany, čestné odznaky Armády České republiky Za zásluhy, věcné dary nebo pamětní mince.

Podle náměstka ministryně obrany Daniela Blažkovce je mise NATO na Slovensku velmi důležitá. „Význam této alianční mise neklesá. Naopak. Agresivní chování Ruska se nezměnilo, musíme být proto připraveni bránit Evropu a její hodnoty. Naše účast v mnohonárodních uskupeních jednoznačně ukazuje, že jsme jednotní, dobře vyzbrojení a perfektně secvičení,“ prohlásil.

Ministerstvo obrany v tiskové zprávě uvedlo, že jádro českého uskupení na Slovensku tvořili hlavně vojáci ze 71. mechanizovaného praporu z Hranic na Moravě, příslušníci mechanizované roty 73. tankového praporu z Přáslavic a 13. dělostřeleckého pluku z Jinců. Přidali se k nim specialisté z ministerstva i 22 vojáků aktivní zálohy.

Češi byli na slovenské misi dobře vybavení. „Češi na Slovensko poprvé vyvezli spojovací obrněné vozidlo Titus 6x6, které zásadně zvýšilo schopnosti spojení s komunikačními prostředky ostatních národů. Bojovou silou jednotky byla bojová vozidla pěchoty BVP-2, lehká obrněná vozidla Iveco, kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní (KOVVŠ) Pandur 8x8 nebo minomety převážené na vozidlech Tatra,“ shrnul resort obrany.

Nyní česká armáda na Slovensko vysílá další dvě stovky vojáků. „Jedná se o posílenou mechanizovanou rotu, jednotku logistické podpory a české zastoupení v mezinárodním štábu velení mise. V případě potřeby je v ČR v hotovosti připraven mechanizovaný prapor, určený k posílení nově rozšířené struktury brigádního mnohonárodního bojového uskupení,“ dodalo ministerstvo.

Česká republika působila ve vedení Mnohonárodního bojového uskupení na Slovensku už od jeho vzniku v roce 2022. Nyní jsou na řadě Španělé. „Vaše jednotka naplnila motto 7. mechanizované brigády: činy jsou mocnější než slova, a to do posledního písmene. Předali jste španělským kolegům skvěle fungující celek, který zapadá do koaličního konceptu odstrašení a obrany na východním křídle NATO,“ zdůraznil velitel Velitelství pro operace generálmajor Václav Vlček.