Čína není v tuto chvíli přátelskou zemí, není kompatibilní se západními demokraciemi, řekl Pavel

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v dnes zveřejněném rozhovoru s americkou televizí CNN uvedl, že by byl ochoten zvážit roli prostředníka mezi Ruskem a Ukrajinou, pokud by o to byl požádán oběma válčící stranami a Spojenými státy. Dodal, že se do takové role netlačí, protože si uvědomuje, že musí nastat správný čas a okolnosti. Na otázku, zda by zvážil poskytnutí vojenské podpory Ukrajině, premiér odpověděl, že se touto otázkou zabývá.