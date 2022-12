Covid i nekvalitní materiály si vybraly dvou daň. Zlepšit výuku občanské výchovy má umělá inteligence DigiHavel

Program DigiHavel je vhodný pro druhý stupeň základních škol, víceletá gymnázia a střední školy. "Občanská výchova je důležitý předmět, který si společnost nemůže dovolit podceňovat, přestože se to na školách mnohdy děje," uvedla autorka projektu DigiHavel Alena Reslová. Poukázala na to, že výuku v posledních dvou letech omezovala pandemie covidu-19. Učitelé občanské výchovy si podle Reslové také často stěžují na to, že jim do výuky chybějí kvalitní materiály.

DigiHavel je umělá inteligence, se kterou si žáci mohou povídat pomocí digitálního okna. Jde o první širší využití umělé inteligence prostřednictvím digitální osoby v českých školách, uvedli autoři projektu. DigiHavel má pomoct žákům pochopit význam hodnot, jako jsou demokracie, právní stát a lidská práva, a také je má učit kritickému myšlení a práci s informacemi z různých zdrojů, tedy i s těmi zavádějícími.

"Tři výukové bloky jsou připraveny hravou a interaktivní formou, mají být zábavou a zážitkem, kdy žáci hodinu spoluvytváří a nejsou jen pasivními příjemci informací," uvedla Reslová. Půjde podle ní o komunikaci a debaty v malých i větších skupinkách, pohyb po třídě a práci s představivostí a kreativitou.

Výukové bloky obsahují devět různých aktivit a využívají didaktické principy vypracované ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. "Umělá inteligence DigiHavel učitele nenahrazuje, ale pomáhá zvýšit zájem žáků, dělá hodinu interaktivní a rozvijí digitální kompetence dětí," podotkl Radim Štěrba z katedry občanské výchovy brněnské pedagogické fakulty. "Když jsme projekt na vybraných školách pilotovali, byli jsme při kontrole dat mile překvapeni zjištěním, že si žáci po večerech a mimo výuku sami zkouší s DigiHavlem chatovat," doplnil vývojář aplikace Jan Tyl.

DigiHavel je zastřešený projektem Odpovědné občanství, který se snaží zvýšit kvalitu občanského vzdělávání ve výuce. Za pomoc s přípravou aplikace její autoři poděkovali Knihovně Václava Havla a jejímu řediteli Michaelu Žantovskému.