Desítky lidí měly po návštěvě restaurace v Hradci Králové zdravotní problémy

Zástupci restaurace se na facebooku zákazníkům omluvili. Jde o restauraci, která nabízí asijskou kuchyni. Nyní je zavřená. Případem se od neděle zabývá hradecká KHS.

"Hledám příčinu a co jsem se dozvěděla od lidí, tak se to stalo všem, kdo měl jídlo s arašídovou omáčkou. Velmi mě to mrzí, je to neakceptovatelné. Teď v této situaci nemůžu udělat nic jiného než restauraci zavřít a veřejně se Všem omluvit," uvedli zástupci podniku na webu.

Krajským hygienikům byl nahlášen z Kliniky infekčních nemocí FN HK výskyt zdravotních obtíží u několika lidí spojenými s jídlem ve stejné restauraci v neděli po 13:00. Podle mluvčí hradecké KHS Veroniky Krejčí šlo o zvracení, průjem a zvýšenou teplotu.

"Tři osoby uváděly konzumaci pokrmů ve stejné provozovně stravovacích služeb v Hradci Králové. Na základě hlášení jsme zahájili epidemiologické šetření. V průběhu neděle a pondělí se počty postižených osob postupně navyšovaly na současných 35 případů, z toho v 15 případech byla potvrzena salmonelóza. Další výsledky očekáváme během úterý," uvedla ve 13:30 Veronika Krejčí.

Všichni postižení podle ní uvedli jako společný znak obtíží konzumaci pokrmů ve stejné provozovně, a to buď přímo na místě nebo z dovážky jídla. "Provozovna je v současné době uzavřena. Šetření nadále pokračuje, zjišťujeme další podrobnosti od postižených osob, probíhá kontrola přímo na místě. Konkrétní zdroj zdravotních obtíží zatím není objasněn," uvedla Krejčí.

Zástupci FN HK dnes uvedli, že nemocnice zaevidovala během víkendu více než 20 pacientů s průjmovými onemocněními po návštěvě jedné z restaurací v centru Hradce Králové.

"Většina z nich byla po ošetření propuštěna do domácí péče, v nemocnici zůstávají tři pacienti, kteří jsou ve stabilizovaném stavu. Nemocnice je v souvislosti s tímto případem připravena na případný příjem dalších pacientů se střevními problémy," řekl dnes ČTK mluvčí FN HK Jakub Sochor.

Podobně případ v Hradci Králové řešili zdravotníci a hygienici v červnu 2018. Tehdy po požití kuřecího kebabu se zeleninou v bistru v centru Hradce Králové onemocnělo 81 lidí, z nichž 57 skončilo v hradecké fakultní nemocnici. Akutní otravu lidem tehdy způsobil zlatý stafylokok produkující střevní jed enterotoxin typu A. Provozovatel bistra dostal od hygieniků pokutu 250.000 korun.