Barrandovský most se bude od příštího týdne opravovat i v noci

Novinářům to dnes na kontrolním dnu stavby řekli zástupci magistrátu, Technické správy komunikací (TSK) a firmy Porr, která práce provádí.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu. Denně ho přejede na 140.000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Práce na celkové rekonstrukci budou rozloženy do několika let a potrvají vždy jen část roku při zachování omezeného provozu. Celkem vyjdou práce za všechny roky podle původních informací na 594,5 milionu korun.

Letošní první část oprav začala v pondělí 16. května. Na stavbě nyní pracuje kolem 60 až 70 dělníků, podle Martina Řediny z firmy Porr jich po nasazení třetí směny bude něco pod stovku. Dodal, že před tím je ještě potřeba staveniště osadit speciálním osvětlením, které nebude oslňovat řidiče. Nyní dělníci pracují 16 hodin denně ve dvou směnách. V současné době situaci komplikují i vedra, která vyžadují uzpůsobení režimu a větší počet pracovníků, uvedl Ředina.

Dělníci při první části oprav nejprve odstranili vozovku v jižní části jižního mostu a zbourali také nájezdovou rampu ze Strakonické ulice. Na jejím místě již vyrostla konstrukce nové rozšířené rampy, která se podle primátorova náměstka pro dopravu Adama Scheinherra (Praha Sobě) bude tuto sobotu betonovat, což přinese jednodenní zúžení Strakonické o pruh vyhrazený autobusům MHD.

Na hlavním mostě nyní dělníci pokládají na očištěnou mostovku speciální takzvaný UHPC beton (ultra vysokohodnotný beton), jehož použití nebylo v původním projektu. Při pracích se však ukázalo, že na mostu je vyšší vrstva asfaltu, než se původně předpokládalo. Namísto části původní vrstvy tak dělníci dokončují pokládku betonu, který je vyztužen kovovými drátky a podle Scheinherra je při rekonstrukci mostu použit v ČR poprvé. Na něj pak přijde izolace a na konec asfalt.

Dodatečně zvolený postup sice to bude znamenat zvýšení ceny, ale podle náměstka to stojí za to. "Zvýšíme životnost mostu až o několik desítek let," řekl. Dodal, že nutné změny projektu byly sice časově náročnější, ale s nasazením třetí směny by měl být splněn původní harmonogram letošních prací.