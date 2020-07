Incidenty na železnici: Malé tratě lze zabezpečit již existujícími zařízeními, říká výrobce

Použití takových zařízení však v minulosti neschválilo ministerstvo dopravy, podle úřadu je jedinou možností využití evropského systému ETCS, s nímž EU počítá jako s jednotným zabezpečovačem pro celou unii. Jeho instalace na malé tratě ovšem může trvat i desítky let. Správa železnic vyvíjí zjednodušenou verzi systému.

V Česku je okolo 3500 kilometrů regionálních tratí, z toho přibližně polovina je podle Petra Nachtigalla z Univerzity Pardubice úrovně D3, tedy se zjednodušeným řízením provozu. Mezi tyto tratě patří i železnice u Perninku na Karlovarsku, kde se minulé úterý čelně srazily dva vlaky. Tyto tratě jsou řízeny výhradně člověkem, konkrétně jde o komunikaci dispečera se strojvedoucím. Nachtigall upozornil, že jde sice o efektivní způsob řízení úseků se slabým provozem, zároveň je však veškerá odpovědnost na lidech.

Takový způsob řízení provozu se nelíbí strojvůdcům. Podle nich je nepřípustné, aby byl provoz závislý jen na rozhodování lidí. Prezident Federace strojvůdců ČR Jaroslav Vondrovic navrhuje využití již existujících systémů, například systému radioblok, který je z tratí D3 pouze na železnici na Volarsku.

Stejně situaci hodnotí firma AŽD Praha, která připravuje systém ETCS na koridorových tratích a vyvinula i systém na Volarsku. Podle Chrdleho by radioblok byl využitelný i na jiných tratích D3, a to levněji a rychleji než systém ETCS. "Toto zařízení hlídá plně činnost strojvedoucího a nedovolí jízdu, která není povolena," řekl.

Ministerstvo ovšem trvá na tom, že téměř jedinou cestou pro zabezpečení menších tratí je instalace systému ETCS. Upozornilo, že regionální tratě se letos stanou součástí evropské železniční sítě a předpisy EU počítají pouze s ETCS. Podle Chrdleho by se však stát mohl pokusit u EU vyjednat výjimku minimálně do doby, než bude na tratě instalován evropský zabezpečovač, což může trvat i desítky let.

Podle ministerstva ovšem radioblok ani tak nelze použít, protože není plnohodnotným schváleným zabezpečovačem. Proti tomu se ovšem ohradil šéf AŽD Praha, podle něhož je systém vyvinutý podle požadavků Správy železnic.

Stát tak bude dál prosazovat zabezpečení jen formou ETCS, respektive jeho zjednodušenou a levnější verzi pro lokální tratě. Tu nyní vyvíjí pro tratě D3 Správa železnic, termín dokončení ale není jasný.

Při nehodě na trati mezi Perninkem a Karlovými Vary se čelně srazily dva vlaky. Při nehodě zemřeli dva lidé. Podle předběžného šetření byla příčinou nehody patrně chyba strojvedoucího jednoho z vlaků, který vjel nepovoleně na trať.

Na tratích se zjednodušeným řízením provozu se od roku 2011 stalo pět nehod. Ve všech případech bylo příčinou selhání člověka.