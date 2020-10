Kamion jel na dálnici D52 tři kilometry v protisměru, po řidiči se pátrá

Na tísňovou linku kvůli kamionu v protisměru volali řidiči ve čtvrtek kolem 21:00. Podle telefonátů kamion najel do protisměru na začátku dálnice u Pohořelic na 26. kilometru, další telefonát byl podle policejního mluvčího z 24. kilometru.

"Přestože si musel být svého pochybení vědom, nezachoval se zrovna příkladně. Se zapnutými výstražnými světly totiž bláhově pokračoval v jízdě až k dalšímu sjezdu," uvedl Vala. Řidič tedy pravděpodobně sjel z dálnice až na 23. kilometru. Policie dálnici uzavřela, kamion se jí ale vypátrat nepodařilo. Policie žádá kolemjedoucí řidiče o kamerové záznamy, pokud tuto nebezpečnou jízdu zaznamenali.

Obdobně nebezpečné situace se na jihomoravských cestách podle mluvčího poměrně často opakují. Jen za poslední týden policisté evidují několik případů.

"Pokud se omylem dostanete do podobné situace, hlavně nezmatkujte. Okamžitě zapněte výstražná světla, zpomalte a opatrně sjeďte do odstavného pruhu. Pokud vám to situace dovolí, s nasazenou výstražnou vestou z vozidla bezpečně vystupte. Urychleně se schovejte za svodidla, vozidlo označte výstražným trojúhelníkem a na místo přivolejte policisty," uvedl mluvčí. V žádném případě nemají řidiči na dálnici otáčet sami, nečekaný manévr totiž může způsobit tragický karambol, dodal.