Na Nymbursku se srazil vlak s nákladním autem. Tři děti zraněné, jedno těžce

Nejvážnější je podle Effenbergerové zranění hlavy. "Po intenzivní lékařské péči bylo dítě převezeno do motolské nemocnice," řekla Effenbergerová. Další dvě děti odvezli záchranáři do nemocnice v Kolíně. Kromě dětí se zranili také dva muži, s lehkým zraněním je záchranáři odvezli do kolínské nemocnice. Podle informací ČTK jde o strojvedoucího a průvodčího.

Foto z nehody u Běrunic na trati Chlumec nad Cidlinou - Městec Králové. pic.twitter.com/x4llTgOyFi — Správa železnic (@Spravazeleznic) February 21, 2020

Nehoda se stala kolem 15:00. Vlak po nehodě vykolejil, řekl ČTK mluvčí středočeské policie Pavel Truxa. Dodal, že řidič kamionu vyvázl bez zranění.

Podle Truxy se nehoda stala na přejezdu, který není chráněn závorami. Přejezd je zde chráněný výstražným křížem a značkou stop. "Míra zavinění se bude zkoumat," řekl Truxa.

České dráhy zavedly v úseku mezi Městcem Králové a Chlumcem nad Cidlinou náhradní autobusovou dopravu. Komplikace se podle jejich webu očekávají do 20:30. Jde o jednokolejnou regionální trať. Vede z Chlumce nad Cidlinou přes Městec Králové, Dymokury a odbočku Obora, dále společně s tratí z Jičína do Křince.

Podobná nehoda se stala dnes dopoledne ve Staré Huti na Příbramsku, osobní vlak narazil do nákladního auta. Po nehodě vykolejil a nahnul se jeden ze tří vagonů. Čtyři lidé se lehce zranili.