Osobní auto vjelo na Zlínsku do posezení u restaurace

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Osobní auto řízené dvaašedesátiletým mužem vjelo v úterý večer v Želechovicích nad Dřevnicí na Zlínsku do posezení u restaurace, kde v tu chvíli bylo několik lidí. Dva z nich utrpěli těžká zranění, s nimiž je odvezly sanitky do nemocnice. V tiskových zprávách to uvedli policejní mluvčí Monika Kozumplíková a mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček.