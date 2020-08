Pendolino má jezdit až do Karlových Varů, kraj se předběžně dohodl s ministerstvem

Na možnou novou trasu Pendolina upozornil server zdopravy.cz. "My se už od roku 2017 snažíme jednat s ministerstvem dopravy a Českými drahami o prodloužení trasy pendolina z Chebu do Karlových Varů přes Sokolov a jsem moc rád, že se jednání povedlo dotáhnout do konce. Nyní zpracováváme smlouvy, až budou tyto náležitosti hotové, pendolino by mělo v září začít jezdit až do krajského města. Nebude to vyžadovat žádnou úpravu trati, jen drobnou technickou změnu na soupravě. Pak už lidé budou moci pohodlně cestovat pendolinem a v moderním rychlovlaku v případě potřeby pracovat i odpočívat," uvedl Hurajčík.

S tím, že by pendolino zajíždělo až do Karlových Varů, se počítalo už při rekonstrukci Horního nádraží v Karlových Varech. Do projektu bylo dodatečně doplněno zázemí právě pro tento vlak. Ale teprve nyní se zdá, že jednání o prodloužení spoje do lázeňského města budou úspěšná. Podle náměstkyně hejtmana Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) by to bylo velmi dobré z hlediska podpory cestovního ruchu.

"Lidé by mohli cestovat komfortně napříč republikou, což by pro ně mohlo být zajímavé především v této době, kdy kvůli hrozbě nákazy koronavirem tolik necestují do zahraničí," uvedla Mračková Vildumetzová.

Večerní spoj, který dosud končí v Chebu, by měl pokračovat přes Sokolov, kde by také stavěl, do Karlových Varů. Ráno by zase z Karlových Varů odjížděl.