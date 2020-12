Vlaky v Praze stály. Silný vítr poškodil vedení

Týkalo se to například i rychlíků mezi pražským hlavním nádražím a Poděbrady nebo Kutnou Horou. Podle webu Českých drah byla závada odstraněna kolem 08:20.

Porucha na trakčním vedení se stala kolem 04:30, způsobil ji silný vítr. Mluvčí ČD Robert Pagan uvedl, že omezení se dotklo dálkových vlaků a především regionální dopravy v okolí Prahy, které jsou vedeny převážně elektrickými jednotkami CityElefant. V okolí Prahy proto nevyjely vybrané dálkové a osobní vlaky.

Pražská integrovaná doprava uvedla, že nevyjelo například několik spojů mezi Prahou a Českým Brodem, nejely ani vlaky z Masarykova nádraží do Kralup a z hlavního nádraží do Berouna nebo do Benešova u Prahy.