"Zemanův kanál nemá opodstatnění." Olomoucký kraj projekt odmítl, píše na ministerstva

"Kanál v dnešní době nemá užitkové a ekonomické opodstatnění. Kromě toho je podle odborníků velkou hrozbou pro životní prostředí. Proto si myslím, že bylo správné rozhodnutí jeho výstavbu dále nepodpořit," komentoval odmítavé stanovisko vedení kraje olomoucký hejtman Josef Suchánek (Piráti a STAN). Olomoucký kraj je podle něj řešením tohoto vodního kanálu zasažen nejvíce ze všech krajů, protože jeho územím procházejí všechny tři větve, a to Dunajská, Oderská i Labská. Dlouhodobě Olomoucký kraj odmítá Labskou větev.

Opoziční zastupitel a bývalý hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) dnes neúspěšně navrhl stažení zamítavého stanoviska z programu jednání do doby, než budou známé dopady záměru na životní prostředí. Podle zastupitelky Jitky Seitlové (Společně-Koalice pro Olomoucký kraj) byly už do několika studií investovány desítky až stovky milionů korun a zastupitelé mají k dispozici dostatek informací, aby se mohli rozhodnout a hlasovat. Podle Oklešťka je však třeba počkat na studii, která posoudí dopad projektu na životní prostředí.

Se stavbou kanálu Dunaj-Odra-Labe nesouhlasí ani zastupitelé Ostravy. Nesouhlasné stanovisko jednomyslně odhlasovali v polovině listopadu a žádají ukončení příprav výstavby vodního díla. Město poukazuje na to, že stavba by měla obrovské důsledky na ekosystém a životní prostředí v okolí řeky Odry, která protéká územím Ostravy, a negativně by ovlivnila urbanismus města.

Studii proveditelnosti pro výstavbu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe projednala vláda na začátku října. Připravovat se má první část vodního koridoru, která by měla stát zhruba 15 miliard korun a zaměřuje se na propojení Dunaje s Odrou. Schválené přípravy projektu kritizovali opoziční politici i zástupci ekologických organizací. Stavbu kanálu naopak prosazuje prezident Miloš Zeman.