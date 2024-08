Druhý případ za pár dní. Na Sokolovsku jely vlaky s cestujícími proti sobě

Podle inspektorů nedovoleně minul spěšný vlak Sp 1671 na trase z Karlových Varů do Plané u Mariánských Lázní v úterý krátce po půl páté odpoledne návěstidlo zakazující jízdu ve stanici Chodov. Souprava tak vjela do cesty protijedoucího osobního vlaku Os 7007 z Chebu do Kadaně.

"Mimořádná událost se obešla bez zranění i hmotných škod. Čela vlaků zastavila 97 metrů od sebe. Drážní inspekce zahájila vlastní šetření této mimořádné události včetně zpracování závěrečné zprávy," uvedla inspekce na webu.

K podobnému incidentu došlo už v neděli večer na Orlickoústecku. Podle inspekce osobní vlak Os 7180 (Mlýnický Dvůr – Ústí n. Orlicí) krátce před čtvrt na deset večer ve stanici Jablonné nad Orlicí nedovoleně minul návěstidlo zakazující jízdu a vjel do postavené vlakové cesty pro protijedoucí osobní vlak Os 7185 (Ústí n. Orlicí – Králíky).

"Čela vlaků zastavila 32 metrů od sebe," uvedli inspektoři, kteří tak potvrdili, že chybělo jen málo a došlo k vážné nehodě. Také tento případ je předmětem vyšetřování.