Důchody naposledy mění výplatní termíny kvůli Vánocům. Lidé dostanou peníze dřív

Důchody s výplatním termínem na Štědrý den budou vyplaceny s denním předstihem v pondělí 23. prosince. Lidé, kteří očekávají peníze v neděli 22. prosince, je dostanou už v pátek 20. prosince. Proto penzisté s řádným výplatním termínem v pátek 20. prosince obdrží důchod již ve čtvrtek 19. prosince.

Úřad připomněl, že příští rok už by o Vánocích ke změnám ve výplatních termínech dojít nemělo. Důvodem je očekávané snížení počtu termínů na sedm v druhém čtvrtletí roku 2025.

"Pro klienty s výplatními termíny od 2. do 14. dne v měsíci se nic nemění. Změna se dotkne pouze klientů, kterým je důchod vyplácen od 16. do 24. dne v měsíci. Jejich výplatní termín bude přesunut do první poloviny měsíce, tedy na dřívější výplatní termín. Aktuálně již výplatní termíny v druhé polovině kalendářního měsíce nepřidělujeme," uvedla správa na webu.

Důchody se v Česku vyplácejí bezhotovostním převodem na bankovní účet klienta, anebo v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu jeho bydliště. Aktuálně jsou výplatními termíny sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci. ČSSZ zajišťuje výplaty také do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem, kam se důchody vyplácejí k 15. dni v měsíci.

Prosincový důchod je posledním v současné výši. K 1. lednu 2025 proběhne pravidelná valorizace penzí. Důchody se zvýší v průměru o 356 korun na základě dat ČSÚ ohledně míry inflace za červenec 2023 až červen 2024. Průměrný starobní důchod by měl na základě tohoto zvýšení přesáhnout 21 078 Kč, uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí v tiskové zprávě.