Důchody opět porostou. O kolik si senioři přilepší?

Schillerová při sestavování státního rozpočtu na příští rok nepočítá s vyšším růstem důchodů, než stanovuje zákon. Poukazuje na dopady epidemie koronaviru.

Důchody se podle zákona zvyšují o inflaci a polovinu růstu reálných mezd. "Ta valorizace bude přes 800 (korun) podle těch odhadů, které máme," řekla Schillerová.

"Já počítám s tím, že dodržíme to, co jsme slíbili, že v roce 21 budou důchody 15.000." doplnila. "Podle těchto propočtů by průměrný důchod měl být 1. ledna příštího roku 15.270 korun," uvedla Maláčová.

Letos se důchody v průměru zvýšily o 900 korun, tedy o 151 korun nad zákonem stanovenou valorizaci. Průměrný důchod byl podle ČT letos v březnu 14.397 korun, zvyšuje ho i to, že do penze odcházejí lidé s nárokem na víc peněz.

V polovině února před začátkem epidemie nového typu koronaviru zástupci ČSSD i premiér Andrej Babiš (ANO) podporovali vyšší než zákonný růst důchodů. "Nebudu hrát žádné závody, protože máme tady velice složitou krizovou situaci," řekla teď Schillerová.

Nárůst průměrného důchodu o víc než 800 korun by byl nižší než v předchozích dvou letech, byl by ale dosud třetí nejvyšší. Definitivně vláda rozhodne na podzim.