Hamáček chce důchodcům přidat 5000 korun

Sociální demokraté už v úterý navrhovali zvýšit od ledna důchody o 300 až 400 korun nad zákonnou valorizaci. Ta nyní činí v průměru 840 korun. Politici svůj návrh odůvodnili koronavirovou krizí a zdražováním. Dodatečné navýšení by podle nich mohli lidí dostat buď měsíčně, nebo formou jednorázového příspěvku.

Při přidání 300 či 400 korun měsíčně všem stejně by každý senior a seniorka dostali 3600 či 4800 korun za rok k zákonnému přidání navíc. Kdyby peníze získali v jednorázovém příspěvku, výdaje by příští rok činily zhruba 8,7 či 11,6 miliardy korun. Pokud by se 300 či 400 korun přidalo přímo do penze, znamenalo by to každoroční růst výdajů i do budoucna.

Premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden uvedl, že by chtěl průměrné přidání zaokrouhlit na 900 korun, a o víkendu zmínil možnost zvýšení penzí v průměru o tisícikorunu měsíčně. Jan Hamáček ale nyní Právu řekl, že by seniorům přidal 5000 jednorázově.

"Umím si představit jednorázovou výplatu 5000 korun, to přibližně odpovídá 400 korunám měsíčně. Rozpočet by to stálo asi 14,5 miliardy. Musíme to projednat s koaličním partnerem, diskuse je možná i o vyšší částce, inflace na seniory dopadá víc než na jiné skupiny, nesmíme dopustit, aby se jejich životní úroveň zhoršovala," uvedl.

Ještě v únoru podporovala vyšší než zákonný růst důchodů také ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Naopak ministryně financí Alena Schillerová už dříve několikrát uvedla, že při sestavování státního rozpočtu na příští rok nepočítá s vyšším růstem důchodů, než stanovuje zákon. Poukázala přitom právě na dopady epidemie koronaviru.

"Dopady vypnutí ekonomiky z důsledku covidu ještě v plné míře neznáme a je krajně nezodpovědné slibovat více, než předpokládá automatický systém navyšování důchodů," tvrdí poslanec ODS Jan Bauer.

Podle TOP 09 jde o nejvíce populistický rozpočtový návrh a důchody by měly růst na základě zákonem dané valorizace. Lidovci jsou naopak pro zvýšení důchodů, ale jen o dalších 150 korun měsíčně nad valorizaci, tedy zhruba o tisíc korun.