I Slováci se mají líp než Češi? Hamáček se dopálil a prozradil, proč se Čechům nedaří

Zvyšovat minimální mzdu pravice odmítá. „Dnes můžeme na Západě studovat, pracovat nebo se tam jen bavit nezávisle na libovůli úřadů. O tom snily miliony lidí. Jenže ty samé miliony zároveň snily o západních platech, ale o těch si zatím musí nechat zdát, i když jejich práce není o nic horší než kolegů na západě,“ napsal Hamáček na svůj blog na Aktuálně.

„Vyšší minimální mzda totiž neznamená přilepšení jen pro ty s opravdu nejnižšími platy, ale tlačí na růst všech mezd. Když byla ČSSD ve vládě, šlo to, vždy rostly příjmy včetně minimální mzdy,“ napsal Hamáček na. Zaměstnavatelé nedají ani o korunu víc než musí. Jedinou cestou jak donutit firmy, aby platili lépe je zvyšovaní mzdy. Podnikatelé tento způsob odmítají.

Tvrdí, že firmy musí platit lidi tak, aby se jim do práce vyplatilo chodit. Musí dostat vyšší platy, aby nezůstali doma na dávkách, ale aby chodili do práce a platili daně. „Jsou to lidé, ne čísla,“ napsal Hamáček.

Od ledna 2020 bude na Slovensku minimální mzda cca 15 tisíc. „Budu ve vládě spolu s dalšími ministry ČSSD podporovat návrh na zvýšení minimální mzdy na 14 700 korun, dodal Hamáček.