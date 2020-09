Rouškovné 5000 Kč podpořil sněmovní výbor beze změn, návrh lidovců zamítnut

Příspěvek by se týkal starobních důchodců i lidí s invalidní nebo s pozůstalostní penzí. Někteří opoziční politici mluví o uplácení voličů.

Příspěvek by mohlo dostat 2,89 milionu lidí. Stát by na něj vydal z letošního rozpočtu celkem zhruba 15 miliard korun.

Důchodci a důchodkyně by podle návrhu zákona nemuseli o příspěvek sociální správu žádat. Nárok na mimořádné přilepšení by měli mít ti, kteří v listopadu budou nějakou z penzí pobírat a dál na ni budou mít nárok. Dávku 5000 korun by měli dostat tak jako důchod, tedy na účet nebo složenkou.

Příspěvek by nepodléhal případné exekuci a nezahrnoval by se do příjmů. Neměl by tak ohrozit pobírání dávek na bydlení či jiných sociálních podpor.

Podporu členů výboru nezískaly podle Pastuchové pozměňovací návrhy prosazované opoziční KDU-ČSL. Ve sněmovním systému se jich objevilo hned několik. Důchodcům s nadprůměrnou penzí by lidovci poslali jednorázově 3000 korun a naopak 7000 korun těm, kteří vedle starobního nebo invalidního důchodu pobírají pozůstalostní penzi. K příspěvku by chtěli přidat také 500 korun za každé vychované dítě.