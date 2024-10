Dukovany mají problém. Do tendru vstoupil antimonopolní úřad

Úřad na sociální síti X uvedl, že v minulých dnech vydal na základě návrhů společností EDF a Westinghouse předběžná opatření, jimiž zakázal zadavateli uzavřít smlouvy v tendru na výstavbu nového jaderného zdroje.

"Vydání předběžného opatření nevypovídá nic o tom, jakým způsobem bude rozhodnuto ve věci. Jedná se o standardní krok pro procesní zajištění řízení, když o věci není pravomocně rozhodnuto a mohlo by hrozit zmaření účelu vedeného správního řízení. Po uzavření smlouvy by již totiž Úřad nemohl o správnosti postupu zadavatele meritorně rozhodnout," vysvětlil antimonopolní úřad.

Vláda na jednom z červencových zasedání rozhodla, že dva nové bloky jaderné elektrárny v Dukovanech postaví korejská společnost Korea Hydro & Nuclear Power Company (KHNP). Informovalo o tom ministerstvo průmyslu v tiskové zprávě. Česko si od projektu slibuje, že zemi zajistí energetickou bezpečnost a soběstačnost na několik desetiletí dopředu.

Vláda na základě nabídek od dvou uchazečů, francouzské EdF a korejské KHNP, rozhodla, že zahájí jednání o výstavbě dvou bloků v Dukovanech a o možnosti zasmluvnit závazné opce na další nové zdroje v Temelíně. Rozhodnutí vlády o preferovaném uchazeči má posílit energetickou nezávislost země a nabídnout příležitosti pro tuzemský průmysl i ekonomiku.

"Rozhodujeme o projektu na další desítky let. Česká republika musí být co nejvíce energeticky soběstačná a české domácnosti i česká ekonomika musí mít zajištěny dostatečné dodávky energií za přijatelnou cenu. Tento projekt nám to zajistí a s tím i vysokou kvalitu života, prosperitu i konkurenceschopnost naší ekonomiky," řekl v červenci premiér Petr Fiala (ODS).

"Naším cílem bylo přijít s takovým řešením, které bude ekonomicky racionální a zajistí dostatek energie za přijatelnou cenu. Nabídka korejské společnosti KHNP tyto parametry splňuje. Zároveň přinese významný impuls pro rozvoj české ekonomiky díky zapojení českého průmyslu v rozsahu zhruba 60 procent," dodal.

Nabídky byly porovnány podle stejného kritéria, a to ceny na vyrobenou megawatthodinu, za jakou by vyráběl elektřinu nový blok od každého z uchazečů, při zohlednění všech známých rizik, která jsou s nabídkami obou uchazečů spojena. Do hodnocení nabídek bylo zapojeno zhruba 200 expertů, kteří postupovali v souladu s doporučením Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Při preferované variantě, tedy výstavbě dvou bloků v jedné lokalitě zároveň, je nabízená cena u preferovaného uchazeče okolo 200 miliard korun za jeden blok.

"Jedná se o skutečně historický projekt. Proto jsme velmi pečlivě prověřili hodnocení nabídek od skupiny ČEZ a zvážili veškeré možnosti dalšího postupu. Je jednoznačné, že preferovaný uchazeč nabídl lepší cenu a spolehlivější záruky kontroly nákladů, stejně jako harmonogramu celého projektu," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

Vláda rozhodla, že s preferovaným uchazečem bude zahájeno jednání o výstavbě dvou bloků v lokalitě Dukovany a zároveň o zasmluvnění opce až na pět let, během kterých bude možné rozhodnout o výstavbě dalších dvou bloků v lokalitě Temelín.

"Nyní nám jádro zajišťuje více než třetinu naší spotřeby elektřiny a v budoucnosti by to měla být zhruba polovina. Proto je pro nás jeho rozvoj naprosto zásadní. Varianta výstavby dvou bloků v jedné lokalitě zároveň zajistí, že mnohé práce nebude nutné provádět dvakrát, a umožní využít úspory z rozsahu, takže povede k výraznému snížení nákladů. Konkrétně asi o dvacet procent na jeden blok. Proto jsme tuto variantu zvolili. O případném využití opce na výstavbu dalších dvou bloků bude možné rozhodnout mimo jiné v návaznosti na rozvoj české energetiky," dodal Síkela.