Agrofert nakonec nepodá trestní oznámení kvůli tvrzení o kyanidu

O koho konkrétně šlo, neřekl. Veřejně se už dříve omluvil poslanec Petr Gazdík (STAN). Agrofert trvá na tom, že otravu ryb v Bečvě nezpůsobil a ani technicky způsobit nemohl.

Agrofert, který spadá do svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO), o podání hned několika trestních oznámení hovořil na konci září. "Společnost DEZA i mateřský Agrofert podají několik trestních oznámení za pomluvu a šíření poplašné zprávy na politiky, kteří nás na sociálních sítích lživě obviňují a zneužívají této ekologické katastrofy ve svých předvolebních kampaních," uvedl tehdy mluvčí.

Kyanid je podle mluvčího v chemičce jednou ze sledovaných položek při vypouštění odpadních vod, kde se po zpracování dehtu objevuje ve stopovém množství. Při havárii bylo vše v normě.

"Pokud by 20. září, kdy k otravě došlo, protekl vysoce koncentrovaný kyanid, nebo jiná toxická látka, přes naši biologickou čističku odpadních vod, byly by v ní zlikvidované veškeré biologické kultury, obdobně jako byly otrávené ryby. Nic takového se nestalo. Čistička byla a je zcela v pořádku," dodal.

Ani po téměř dvou měsících od události policie nezveřejnila pravděpodobné viníky. V minulém týdnu ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) odmítl říci poslancům ze sněmovního výboru pro životní prostředí nové informace k ekologické katastrofě, podle něj by to mohlo mařit vyšetřování.

Brabec uvedl, že nemůže ovlivnit rychlost vyšetřování, byť mu vadí, že trvá tak dlouho. Litoval toho, že koncem září napsal na twitter, že věří tomu, že viník bude odhalen do několika hodin. Poté několikrát zdůraznil, že jde "o živý spis" a další informace bude poskytovat sama policie. Řekl také, že se mu "chce řvát", když vidí spekulace o rozsáhlém spiknutí, do kterého by měly být zapojeny desítky úředníků kvůli zametení stop. Míní rovněž, že vznikla mylná představa, že vyšetřování těchto akcí řídí Česká inspekce životního prostředí. Brabec v říjnu uvedl, že je v podezření areál bývalé Tesly Rožnov, v minulém týdnu to označil za jeden z "vyšetřovacích scénářů".

Kyanid unikl do Bečvy 20. září. Ekologická havárie postihla řeku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy zhruba na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.