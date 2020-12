Policie zabránila čertům z Greenpeace vyvěsit transparent na MPO

Protest byl součástí dnešní série demonstrací a happeningů v Praze, kterými chtějí neziskové organizace apelovat na premiéra Andreje Babiše (ANO), aby podpořil vyšší cíle v ochraně klimatu. Aktivisté demonstrují také například před ministerstvy zdravotnictví a dopravy. Kolem 10:00 se mají spojit v průvodu od Rudolfina k úřadu vlády.

Podle aktivistů by měl Babiš na zasedání Evropské rady, které se koná 10. a 11. prosince, podpořit snížení emisí do roku 2030 o 65 procent. Zatímco původní záměr EU počítal se snížením emisí o 40 procent proti hodnotám z roku 1990, Evropská komise v září navrhla snížení o 55 procent. Evropský parlament pak v říjnu odhlasoval ještě ambicióznější cíl, podle europoslanců by se emise v EU během následující dekády měly zredukovat o 60 procent.

Před budovou MPO se sešla desítka členů Greenpeace, polovina v maskách čertů. Na balkon se podařilo po žebříku vylézt jednomu z nich, ostatním v tom zabránila policie. Pak zasáhla i proti aktivistovi na balkoně. Podle policejní mluvčí Violety Siřišťové se věc obešla bez narušení veřejného pořádku, protože aktivisté uposlechli výzev policistů. Policie tak nikoho nezadržela.

Premiér Babiš má možnost složit reparát, řekl ČTK Jan Freidinger z Greenpeace. "Říkal, že jsme best in covid, to nám nějak nevyšlo, můžeme být best in climate, to nám může vyjít. Takže chceme po premiérovi, aby znovu otevřel cíl 65 procent v debatě na jednání Evropské rady," dodal v narážce na dřívější premiérova slova k epidemii koronaviru.

Neohlášený protestní piknik připravila organizace Extinction Rebellion před ministerstvem dopravy, řekla ČTK za organizaci Gabriela Kleinová. Na ohlášené akci před ministerstvem zdravotnictví členové Doctors for Future (Lékaři za budoucnost) rozložili lehátko s figurínou člověka a vystavili seznam nemocí, které podle nich podporuje klimatická změna. Další protesty se odehrály před ministerstvy životního prostředí, zahraničí, zemědělství a pro místní rozvoj. Podílejí se na nich také organizace Limity jsme my, Hnutí Duha, Nesehnutí, Automat a Amnesty International.

"Premiér Andrej Babiš, který bude Česko na jednání Evropské rady zastupovat, nedávno změnil názor a oznámil, že nebude blokovat zvýšení klimatického cíle pro rok 2030. Na stole je ovšem nedostatečná varianta snížení emisí o 55 procent, které dovoluje započítat tzv. propady, tedy množství uhlíku, který zachytí lesy, mokřady a další cenné ekosystémy," uvedli už dříve zástupci Hnutí Duha. Žádají, aby předseda vlády "jasně odmítl propady" a usiloval o závazek snížení emisí o 65 procent. Propady jsou podle aktivistů jen trikem, kterým se mohou některé státy ze snižování emisí vyvléknout.