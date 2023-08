Greenpeace zakryli dům Rishiho Sunaka. Vadí rozšiřování těžby ropy a plynu

"Lezci jsou na střeše sídla Rishiho Sunaka a schovávají ho do 200 metrů čtverečních látky v barvě ropy, aby zdůraznili nebezpečné důsledky nového těžebního šílenství," uvedli britští Greenpeace na sociální síti X. Na místě se objevil také slogan Rishi Sunak - Oil Profits or Our Future? (Ropné zisky nebo naše budoucnost?).

Skupina se rozhodla přistoupit k protestu poté, co premiér podpořil zásadní rozšíření těžby ropy a zemního plynu v Severním moři. Velká Británie se chystá udělit přes 100 nových licencí k těžbě u skotského pobřeží.

Politik Konzervativní strany nebyl v době incidentu přítomen, protože je na dovolené v americké Kalifornii. Místní policie uvedla, že má na místě příslušníky, kteří se snaží se situací vypořádat. Zdroj blízký premiérovi potvrdil policejní zásah, uvedla televize Sky News.

"Neomlouváme se za správný přístup k zajištění naší energetické bezpečnosti a za to, že užíváme zdroje, které máme doma, a nespoléháme s naší energií na agresory, jako je Putin. Investujeme také do obnovitelných zdrojů," vzkázala Downing Street.