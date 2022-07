Uhlí musí být jen dočasnou pomocí při energetické krizi, tvrdí ekologové

— Autor: ČTK

Uhlí musí být jen dočasnou pomocí při energetické krizi. Evropa by se měla zaměřit na rozvoj obnovitelných zdrojů. Dnes zveřejněný návrh podle nich nedosahuje spravedlivé strategie snižování poptávky po energii, která by dostatečně podpořila přechod na energii z čistých zdrojů. Plán se zaměřuje na podporu fosilních zdrojů až příliš. V tiskových zprávách to uvedly ekologické organizace Hnutí Duha a Greenpeace.