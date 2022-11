ERÚ nechce zodpovídat za správu daně z neočekávaných zisků

"ERÚ nesouhlasí s tím, že by měl být správcem těchto odvodů, o důvodech úřad informoval vládu ve svých dopisech zaslaných již v minulém týdnu," řekl dnes Kebort.

Podle úřadu je odvod nadměrných zisků už ze své povahy daní a podle návrhu se má řídit podle daňových předpisů. "ERÚ nemá v oblasti daní žádné kompetence, informační systémy a zkušenosti, přitom jde o požadavek na výběr desítek miliard se zahájením do několika týdnů. Za tak krátkou dobu nelze vysoutěžit a vybudovat potřebný systém ani sehnat kvalifikované pracovníky," uvedl mluvčí. Podle něj by to ohrozilo výběr miliardových prostředků do státního rozpočtu.

Úřad zároveň odmítá ustanovení v důvodové zprávě návrhu zákona, podle něhož jde o cenovou regulaci. "Ceny, za které výrobci prodávají, nejsou žádnou regulací stanoveny. Daněny mají být veškeré výnosy výrobců nad určitou hranici, což přímo odpovídá definici daně," řekl mluvčí.

Materiál k mimořádné dani počítá podle důvodové zprávy také se záložní variantou, kdy by do správy odvodů byla zapojena Finanční správa ČR.

Připravovaný odvod z mimořádných zisků podle návrhu Evropské komise je zaměřen výhradně na dodavatele elektřiny, kteří v souvislosti se současnou situací na energetickém trhu dosáhli na nadměrné zisky. Ty budou odpočítávány od nastaveného stropu tržního příjmu. Odvod ještě bude schvalovat vláda a následně Poslanecká sněmovna.