Expremiér Topolánek bude kandidovat do čela Svazu průmyslu a dopravy

Topolánek podotkl, že vedle tripartity se svaz účastní například i řady obchodních misí do zahraničí. "Musí diskutovat a koordinovat hospodářskou politiku s jakoukoliv vládní garniturou. Asi nikdo nepochybuje, že mám mnoho zkušeností ve všech těchto činnostech," řekl.

Kandidovat bude za společnost EGEM ze skupiny EP Industries. Firma je členem Svazu průmyslu a dopravy. "Mám tedy finanční zázemí, protože funkce prezidenta svazu je nehonorovaná. Jsem ochoten tomu věnovat celou svou kapacitu a čas," uvedl Topolánek. Do soutěže se přihlásí tento měsíc.

Rodák ze Vsetína Topolánek vystudoval Strojní fakultu Vysokého učení technického v Brně, poté pracoval jako projektant. Po listopadu 1989 se angažoval v Občanském fóru a v roce 1994 vstoupil do ODS. V prosinci 2002 ho stranický kongres překvapivě zvolil nástupcem Václava Klause v čele strany. O čtyři roky později se Topolánek stal premiérem, v roce 2009 pak poslanci jeho kabinetu vyslovili nedůvěru. V dubnu 2010 pod tlakem nejprve odstoupil z pozice volebního lídra a později rezignoval i na funkci předsedy strany.

Po odchodu z politiky i z ODS se začal angažovat v teplárenství a energetice. Mimo jiné byl předsedou výkonné rady Teplárenského sdružení ČR a předsedou dozorčí rady Elektrárny Opatovice.

Do politiky se pokusil vrátit v lednu 2018, a to rovnou do nejvyšší funkce. V přímé volbě prezidenta, ve které znovu zvítězil Miloš Zeman, skončil v první kole šestý z devíti kandidátů, získal 4,3 procenta hlasů.

Svaz průmyslu a dopravy ČR, který je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, reprezentuje 11 tisíc firem s více než 1,3 milionu zaměstnanců. Hájí a prosazuje jejich zájmy v evropských a mezinárodních organizacích. Snaží se také ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku české vlády s cílem vytvářet podmínky vhodné pro rozvoj podnikání v ČR.

Volby do řídicích orgánů Svazu průmyslu a dopravy ČR se konají každé čtyři roky. Poslední volby byly na jaře roku 2019.