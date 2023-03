Fiala je pro zachování určité míry automatických úprav platů ústavních činitelů

Pokud v České republice nebude důchodová reforma, po roce 2040 by nebylo na penze a roční dluh by se pohyboval kolem 300 miliard korun, což je podle premiéra Petra Fialy (ODS) nezaplatitelné. Řekl to dnes při debatě se studenty gymnázia ve Vídeňské ulici v Brně. Deficit celého státního rozpočtu za loňský rok, tedy nejen v důchodové oblasti, byl 360 miliard korun.