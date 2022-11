Fiala připustil, že rozpočet není ideální. Pomůže ale překonat krizi, zdůraznil

Pětiprocentní úspora elektřiny v období spotřební špičky, kterou by měly státy EU včetně Česka začít plnit od prosince, je při současných opatřeních reálná, a to i bez výraznějších omezení v komfortu lidí. Dosažení úspory by mohla ohrozit pouze mrazivá zima. Tvrdí to analytici oslovení ČTK. Podle nich se úspory ve spotřebě energií projevují už nyní.