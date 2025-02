Fiala vyzval Evropu k probuzení. Světový řád se proměnil nejvíce od pádu komunismu, řekl premiér

Fiala vysvětlil, že se na veřejnost obrací, protože mnoho lidí znejistilo dění na mezinárodní scéně v posledních týdnech. "Máte obavy, co současné změny mohou znamenat pro nás a co mohou znamenat pro budoucnost našich dětí," připustil lídr občanských demokratů. Situace podle něj není není jednoduchá, ale není ani důvod propadat malomyslnosti.

Mezinárodní řád prochází podle šéfa nejsilnější vládní strany největší změnou od pádu komunismu na přelomu 80. a 90. let minulého století. "Základy tohoto mezinárodního řádu byly ovšem položeny už dříve, už po druhé světové válce. A mimo jiné stály na silné roli Spojených států amerických. USA cítily jako globální lídr velkou zodpovědnost za mezinárodní vývoj, aktivně podporovaly demokracii a svobodu v různých částech světa a garantovaly a zajištovaly bezpečnost evropských demokracií," připomněl.

"Mezitím nastala celá řada zásadních změn, nejen politických, ale také ekonomických a technologických. Objevily se nové problémy, objevili se také noví globální hráči s velkou ambicí ovlivňovat mezinárodní vztahy, jako je například Čína," pokračoval předseda vlády.

Donald Trump se podle Fialy rozhodl proměnit americkou zahraniční politiku s překvapivou razancí, ale odklon USA od Evropy by ji neměl překvapovat. "Trvá už nejméně jedno desetiletí a já sám jsem na to opakovaně upozorňoval," podotkl s tím, že evropské země to dlouho nechtěly brát na vědomí. Zmínil však, že Česko navýšilo prostředky na obranu na dvě procenta HDP. "Ani to však nebude dlouhodobě stačit," konstatoval.

Fiala řekl, že novou mezinárodní realitu je třeba respektovat, přičemž USA zůstávají našimi spojenci. "Je ale nutné si zvyknout na to, že nyní jde o spojence, který nám otevřeně dává najevo, že přišel čas, aby se evropské státy byly schopny o své problémy postarat samy. A nejde jen o obranu a bezpečnost, ale také o ekonomickou spolupráci a o mezinárodní vztahy," zdůraznil.

Česko i ostatní evropské státy čeká zásadní rozhodnutí, buď vzít změny jako příležitost, anebo se jimi nechat ohromit. "My, Česká republika a její občané, máme na své straně několik výhod, o které se můžeme v dalších měsících a letech opřít," prohlásil předseda vlády.

Podle Fialy je nutné zásadně navýšit výdaje na vlastní obranu na minimálně tři procenta HDP, rychle přijmout nová fiskální pravidla, která umožní realizovat obrovské investice do obrany a bezpečnosti, a využít peníze ze zmrazeného ruského majetku z celé Evropy k další vojenské podpoře Ukrajiny.

"Ano, budou to výdaje navíc. Ale tyto výdaje zároveň představují i velkou příležitost, zejména pro nás, pro Českou republiku. Jsme tradiční strojírenskou zemí s historicky silným postavením obranného průmyslu. Naše zbrojovky jsou kvalitní a ekonomicky silné, dokonce tak, že v posledních letech expandují do dalších zemí, včetně právě Spojených států," sdělil premiér.

Předseda ODS poznamenal, že pro prosperitu Česka je nutné, aby prosperovala i Evropská unie, která se však musí proměnit. Podle premiéra je nutné začít co nejrychleji pracovat na systematické deregulaci či revizi Green Dealu.

"Vážení spoluobčané, není třeba dnes propadat nějaké malomyslnosti. Je třeba dívat se na věci realisticky, chovat se odpovědně a udělat včas dobrá rozhodnutí. A o to se snažíme. Proto věřím, že z těchto zkoušek vyjdeme silnější," dodal Fiala na závěr.