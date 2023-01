Fischer po prvním kole podpořil Pavla, v druhém ho volil. Počítá se každý hlas, zdůraznil

"Já jsem rád, že máme volby, že máme svobodné volby, že si máme možnost vybrat, a já jsem měl jasno, můj hlas šel pro Petra Pavla," řekl Fischer. Zároveň vyzval voliče, aby šli k volbám. "On se totiž každý hlas počítá," řekl.

V druhém kole podpořil Pavla, se kterým jezdil do regionů a účastnil se velkých mítinků včetně čtvrtečního na pražském Staroměstském náměstí. "Viděl jsem, že lidé mají na jednu stranu obrovskou naději, že by volby mohly být opravdu rozhodnutím pro budoucnost ČR naprosto zásadním. Na druhou stranu jsem viděl rostoucí nervozitu, plakáty, kde se vyhrožovalo válkou," řekl Fischer.

V kampani se podle něj zejména Andrej Babiš se svými podporovateli dostávali "za hranu" toho, co je ve volbách běžné. "To znamená, používali ty nejtěžší prostředky k tomu, aby mobilizovali, a to negativním způsobem. Myslím si, že to nebyl dobrý příklad politické kultury tak, jak já si ji představuji," řekl Fischer. Kampaň podle něj měla "našlehat" emoce. "Když se to přežene, tak mohou (emoce) směřovat k hysterii nebo obavám občanů. Za mě to nebylo v pořádku a mám za to, že na tom mají podíl oba tábory, ale zejména tábor A," řekl.

Oba kandidáti budou mít v případě vítězství podle Fischera jinou legitimitu než současná vláda. Zatímco Babiše podporuje opoziční poslanecký klub ANO, tak Pavla zase desetitisíce občanů, kteří se podepsali pod jeho kandidaturu. "Vláda tak v osobě prezidenta bude mít v obou případech aktéra, který s ní nebude vždy souhlasit. A tak je to v pořádku," dodal Fischer.