Hašek v EP: Ruští a běloruští sportovci se musí distancovat od války, pokud chtějí soutěžit v Evropě

Hašek přijel do Štrasburku na pozvání europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) a zopakoval svůj názor, že ruští sportovci dělají v Evropě reklamu Putinovi a válce. "Jsem přesvědčen, že současná pravidla jsou nastavena špatně. Jakmile vstoupí ruský sportovec na tenisový kurt či hokejové kluziště, stává se obrovskou reklamou pro ruskou agresivní válku a s ní spojené válečné zločiny," konstatoval.

"Tito sportovci by neměli mít možnost působit v evropských soutěžích. Pokud se však distancují od ruské invaze na Ukrajinu a zvěrstev ruské armády, pak bychom jim a jejím rodinám měli pomoci, třeba poskytnutím azylu," vysvětlil Hašek. O podmínkách přijetí takových sportovců by měly jednat sportovní svazy a federace s vládami.

Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu věří, že i jeho jméno napomůže ke zvýšení tlaku a nastavení jednotných pravidel pro účinkování ruských a běloruských sportovců v Evropě i v zámoří.

Za více než 500 dní války padlo na bojišti přes 300 ukrajinských sportovců. "Už nemohou reprezentovat svou zemi ve sportu, který milovali,“ uvedl Zdechovský, kterého štve například vystupování ruského tenisty Karena Chačanova. "Tito hráči by měli dostat okamžitou stopku, dokud veřejně neodsoudí válku na Ukrajině. Vysmívají se nám do obličeje a organizátoři je za to královsky platí," poznamenal lidovecký politik.

Podle Zdechovského i Haška je chování některých sportovních organizací, jež tolerují účast těchto sportovců, naprosto ostudné. "V Evropě zuří válka, ale třeba nejslavnější hokejová liga světa se tváří, že se nic neděje," zkritizoval postoj NHL slavný brankář. Česká vláda na konci června souhlasila se zákazem účasti ruských sportovců na soutěžích a utkáních. V jiných státech ale podobný zákaz neplatí.

Haška čeká v Evropském parlamentu řada schůzek s předními evropskými politiky a diplomaty, mezi které patří šéf Evropské lidové strany Manfred Weber, předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola či česká eurokomisařka Věra Jourová.