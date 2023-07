Havárie autobusů na D2 si vyžádala 76 zraněných, nikdo nebyl Čech. Nehoda mohla být způsobena řidičem

Dva pacienti podstoupili operaci, zatímco ostatní byli stabilizováni nebo propuštěni z nemocnic. Dnes to uvedli na tiskové konferenci zástupci integrovaného záchranného systému. Příčinu nehody stále vyšetřuje policie a zatím nevyloučila možnost řidičovy indispozice, technické závady, přílišné rychlosti nebo nedodržení bezpečné vzdálenosti.

Na místě operovalo 26 zdravotnických týmů, a pro těžce zraněné byly vyslány vrtulníky. Soukromé zdravotnické služby také poskytovaly pomoc pomocí sanitních vozidel. "Pacienty s nejvážnějšími zraněními jsme převezli do nemocnic do jedné hodiny, až dvou hodin od začátku záchranných prací jsme přepravili posledního pacienta. Na místě pak zůstávalo několik týmů pro případ, že by byla potřeba pro osoby ve frontě nebo pro ty, kteří se podíleli na zásahu," uvedla Hana Albrechtová, ředitelka jihomoravské záchranné služby.

Hasiči a policie označují tento pondělní zásah u dopravní nehody za jednu z nejsložitějších operací za posledních šest let. Práci ztěžovalo zejména to, že ve vozidlech cestovalo několik osob různých národností, které nemluvily česky. Cizinečtí policisté pomáhali s identifikací a objížděli nemocnice. Většinu zraněných cestujících se podařilo do rána identifikovat.

Hasiči museli osvobodit 12 osob, které uvízly ve svých sedadlech. Kromě toho měli k dispozici autobusy, kterými přepravili lehce zraněné pacienty do brněnských nemocnic. Po dalším ošetření byli pacienti přemístěni do evakuačního střediska v Chrlicích. Byla zřízena také krizová linka, na kterou mohli příbuzní pacientů volat. "Zajistili jsme 60 telefonických hovorů, některé z konzulátů, jiné od rodinných příslušníků. V Chrlicích jsme poskytli ubytování, lůžka, stravu a pití šesti lidem. Ráno jsme je převezli autobusem do Prahy, kam mířili. Informační linka stále funguje," uvedl Radek Miškařík, krajský řídící důstojník.

Vyšetřování stále probíhá a příčinou nehody se zatím nevylučuje ani indispozice řidiče, technická závada, nadměrná rychlost nebo nedodržení bezpečné vzdálenosti. "U řidiče FlixBusu jsme vyloučili alkohol, u řidiče druhého autobusu musíme počkat na výsledky pitvy, protože při srážce zemřel. Řidič byl cizinec s trvalým pobytem v Česku, registrační značka autobusu byla česká. Bude součástí vyšetřování, zda byli lidé připoutáni. Pokud jsou informace, že měli být, je to jejich odpovědnost," dodal Jindřich Rybka, šéf dopravní policie Jihomoravského kraje.