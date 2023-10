Hnutí ANO by v září ovládlo volby se ziskem téměř trojnásobku hlasů oproti ODS

Druhá nejsilnější strana v zářijových volbách by byla ODS, ale s výrazně menším podílem než ANO. ODS by získala 12 procent hlasů, což znamená pokles o pět procentních bodů od jara, kdy se tato strana ještě těšila větší podpoře.

Na třetím místě by skončilo hnutí SPD s výsledkem 9,5 procenta hlasů, což je mírný nárůst oproti osmi procentům v květnu.

Dalšími stranami, které by se podle volebního modelu dostaly do Sněmovny, jsou Piráti, STAN a TOP 09. KDU-ČSL by se v září nepodařilo překonat pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny.

Pokud by do voleb vstoupila koalice Spolu, která by byla složena z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, získala by 19,5 procenta hlasů a obsadila by druhé místo za hnutím ANO.

Piráti by v současné době získali 8,5 procenta hlasů, STAN 7,5 procenta a TOP 09 pět procent. Ostatní strany by se do Sněmovny nedostaly.

Hnutí Přísaha by získalo čtyři procenta podpory. Lidovci by měli stejnou podporu jako sociální demokraté, a to 3,5 procenta.

V modelu se také objevili Svobodní se tříprocentním výsledkem, uskupení PRO 2022 Jindřicha Rajchla a komunisté. Dvě procenta voličů by připadla Zeleným.