Jurečka prohlásil, že Babišova prezidentská kampaň byla za hranou

"Kampaň posledních dní už byla kampaní, která za mne byla již za hranou, především ze strany Andreje Babiše a jeho týmu. Protože dávat do této kampaně tak silná vyjádření na billboardy, obvinění o tom, že někdo chce něčí smrt, že chce tady Českou republiku a české občany hnát do války, to bylo hodně za čarou," řekl ČTK Jurečka. Podotkl, že byl rád, že při závěrečné debatě v televizi se tyto věci již trochu korigovaly. "Když tam nakonec Andrej Babiš řekl, že vnímá, že generál Pavel chce mír a že by ho dokonce znovu jmenoval náčelníkem generálního štábu, tak pak si člověk říká, jestli to nebylo zbytečné," uvedl.

Předseda lidovců odmítl také slova Babiše o tom, že by byl generál ve výslužbě Petr Pavel provládním kandidátem. "Myslím, že to byla zase účelová komunikace, protože v tom případě by mohlo platit, že Andrej Babiš je kandidát KSČM. Myslím, že bylo zjevné, že jsme za část vládní koalice, tedy koalice Spolu, doporučili našim příznivcům tři občanské kandidáty. To jsme řekli dlouho dopředu a u žádného z nich neplatilo, že by to byl vládní kandidát," podotkl Jurečka.

V Rokytnici u Přerova, kde Jurečka žije, vyhrál první kolo prezidentských voleb s přehledem Andrej Babiš. V obci získal od zdejších voličů 47,04 procenta hlasů. Druhý byl Petr Pavel s 20,44 procenta. Třetí se tehdy umístila Danuše Nerudová s 12,93 procenta hlasů a čtvrté místo obsadil Jaroslav Bašta s 6,77 procenta hlasů. V prvním kole volilo v obci přes 67 procent Jurečkových spoluobčanů. Podle Jurečky výsledky prvního kola odrážely výsledky na Přerovsku. "Teď pro mě bude důležitý výsledek v druhém kole," uvedl Jurečka s tím, že součet hlasů u kandidátů Petra Pavla, Danuše Nerudové a Pavla Fischera byl v obci a okolí vyšší než výsledek Babiše.