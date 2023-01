K sobotním dodatečným obecním volbám přišlo více než 60 procent lidí

V pondělí ráno výsledky projedná Státní volební komise a po jejich schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů.

V sobotu volili obyvatelé v obcích Rokytovec, Třebsko a Želízy ve Středočeském kraji, Nevězice v Jihočeském kraji, Buková, Cebív a Trokavec v Plzeňském kraji, Moldava v Ústeckém kraji, Ohařice v Královéhradeckém kraji, Všeradov v Pardubickém kraji, Břežany v Jihomoravském kraji a Lišná v Olomouckém kraji. O 82 mandátů se tam ucházelo 188 platných kandidátů, uvedl ČSÚ.

Doplnil, že průměrný věk zvolených zastupitelů je 48 let, přičemž nejmladšímu je 20 let a nejstaršímu 76 let. Do zastupitelstev se dostalo 33 žen, tedy dvě pětiny z celkového počtu kandidátů.

Sobotní volby byly prvními v letošním roce a konaly se týden před prvním kolem prezidentských voleb. "Pro Český statistický úřad šlo o vítanou možnost ověřit funkčnost všech našich systémů i připravenost volebního týmu v ostrém provozu nad rámec standardních zkoušek zpracování volebních výsledků," dodala k tomu 1. místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová.