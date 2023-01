Klaus cítil rozpaky, přesto volil. Prezident má podle něj k funkci přistupovat s respektem

Předsedkyně Poslanecké sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová míní, že budoucí prezident by měl svůj neformální vliv využívat k uklidňování společnosti. Měl by společnost motivovat a v pozitivním slova smyslu jí dodávat odvahu a všechno, co potřebuje. Myslí si, že to ze dvou kandidátů splňuje jenom jeden. ČTK to řekla poté, co dnes odevzdala svůj hlas ve druhém kole prezidentských voleb. Uvedla, že doufá v uklidnění situace po volbách.