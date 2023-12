Kolář už nebude smluvně vázán s Hradem, Pavlovi má ale radit i nadále

Disidenti by měli od příštího roku dostávat průměrný starobní důchod, i když neplnili dostatečně dlouho odvody. Lidem s osvědčením o účasti v odboji a odporu proti komunismu by měla sociální správa automaticky dorovnat nižší penzi, a to včetně těch, kteří pobírají část důchodu z ciziny. V roce 2024 by měli bývalí odpůrci minulého režimu pobírat 20.635 korun měsíčně. Tato změna vychází z návrhu novely, který dnes schválila vláda.