Konečná chce budovat „alternativu bezzubé sněmovní opozici“. Nemáme ideové klapky na očích, tvrdí

Vedení strany SOCDEM se podle informací serveru novinky.cz mělo ve středu potkat s KSČM, předseda sociálních demokratů Michal Šmarda ale schůzku na poslední chvíli zrušil.

EuroZprávy.cz se v této souvislosti obrátily na předsedkyni komunistů Konečnou s dotazy týkajících se toho, zda je KSČM skutečně ochotná spolupracovat se SOCDEM, a jestli je pro stranu taková spolupráce ideologicky schůdná.

Konečná nastínila, že se spolupráci se sociálními demokraty skutečně nebrání. „KSČM ani nikdo z uskupení STAČILO! nemáme na rozdíl od stávajícího vedení SOCDEM ideové klapky na očích,“ uvedla pro EuroZprávy.cz.

Důležité podle ní je, aby KSČM spolupracovala se stranami, které nesouhlasí s vládou Petra Fialy (ODS). „Spolupracovat budeme s každým, kdo chce spolu s námi budovat silného protivníka pětikoalici P. Fialy a zároveň alternativu bezzubé sněmovní opozici,“ dodala.

Následně si Konečná do SOCDEM zlehka rýpla. „Jestli vedení SOCDEM nestojí o hodnoty založené na míru, suverenitě a nezávislosti ČR a zlepšení života pracujících a seniorů, pak je to jejich věc, ale myslím, že řadoví členové (ti, kteří ještě neodešli) to cítí podobně,“ míní.

„U nás má otevřené dveře každý, kdo si přeje změnu vlády a chce říct STAČILO! všem nepravostem, co se tady dějí,“ poznamenala.