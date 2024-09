Krajské volby ovládlo hnutí ANO. Piráti dali své funkce k dispozici

Celorepublikově získalo hnutí ANO 35,45 %, což mu vyneslo 291 mandátů. Samostatná ODS získala 54 mandátů a 5,81 % hlasů. STAN má na kontě 39 mandátů se ziskem 5,37 %.

Koalice Spolu tvořená KDU+ODS+TOP 09 získala 5,52 % a 31 mandátů. Koalice SPD+Trikol+PRO získala 3,31 % a 18 mandátů.

Jihočeský kraj ovládla ODS se ziskem 47,24 % hlasů. Na druhém místě se umístilo ANO se ziskem 24,31 % hlasů a třetí je koalice Stačilo! se ziskem 5,61 % hlasů.

Jihomoravský kraj ovládla koalice Spolu, která získala 39,88 % hlasů. ANO získalo 28,81 % hlasů a koalice Stačilo! má 6,04 % hlasů.

Karlovarský kraj obsadilo ANO se ziskem 44,03 % hlasů. STAN získala 12,62 % hlasů a SPD+Trikolora získali 6,52 % hlasů.

I na Vysočině vyhrálo hnutí ANO. Získalo 34,79 % hlasů. Druhé je Společně se Starosty p. občany s 21,70 % hlasů a třetí KDU-ČSL se ziskem 8,79 % hlasů.

Královéhradecký kraj obsadilo hnutí ANO, které má 34,53 % hlasů. SILNÍ LÍDŘI pro kraj mají 26,69 % a Čtyřkoalice STAN,TOP09,HDK,LES získala 12,12 % hlasů.

Liberecký kraj vyhráli Starostové pro Liberecký kraj, kteří mají 34,75 % hlasů. Hnutí ANO má 32,88 % hlasů a SPOLU pro LBK-ODS,TOP,KDU-ČSL získalo 8,72 % hlasů.

Moravskoslezský kraj ovládlo hnutí ANO s 47,21 % hlasů. STAROST. A OSOBNOSTI PRO KRAJ mají 14,68 % hlasů a SPOLU MSK má 13,71 % hlasů.

V Olomouckém kraji také vyhrálo ANO s 40,45 % hlasů. Druzí jsou STAROSTOVÉ PRO OLOMOUCKÝ KRAJ s 15,30 % hlasů a třetí Spojenci24 s vámi s 9,62 % hlasů.

Pardubický kraj také získalo hnutí ANO s 29,80 % hlasů. Druzí jsou 3PK-Pro prosperující Pard. kr. s 22,44 % a třetí Koalice pro Pardubický kraj s 12,05 % hlasů.

Plzeňský kraj ovládlo ANO s 38,67 % hlasů. ODS+TOP 09 získala 15,99 % hlasů a STAN 13,10 % hlasů.

Ve Středočeském kraji vyhrálo hnutí ANO s 33,46 % hlasů. Na druhém místě skončil STAN s 26,76 % hlasů a třetí je koalice Spolu se ziskem 17,54 % hlasů.

Ústecký kraj ovládlo ANO s 39,52 % hlasy. STAROSTOVÉ PRO ÚSTECKÝ KRAJ získali 11,91 % hlasů a ODS získala 10,89 % hlasů.

Zlínský kraj vyhrálo ANO s 37,27 % hlasů. K21 ZLÍNSKÝ KRAJ 21. STOLETÍ má 18,20 % hlasů a třetí ODS získala 10,50 % hlasů.

Volby proběhly bez větších problémů i v oblastech, které se stále zotavují z nedávných ničivých povodní. Po skončení hlasování musela policie zasahovat u incidentu před pražským sídlem KSČM v ulici Politických vězňů, kam odpoledne skupina lidí hodila červené dýmovnice.

Policie za celou dobu voleb zaznamenala jediné závažnější podezření z trestného činu na Karlovarsku, které se nakonec nepotvrdilo.

Jeden případ museli muži zákona řešit na západě Čech. „Na Karlovarsku jsme přijali anonymní oznámení týkající se údajného kupčení s hlasy v domě pro osoby se zdravotním postižením, kterým se nyní zabýváme,“ uvedli na sociální síti X.

Nakonec se žádný trestný čin nepotvrdil. „Nicméně v tuto chvíli okolnosti případu nenasvědčují tomu, že by měl být spáchán trestný čin či přestupek,“ doplnila policie.

Pirátská strana ve volbách pohořela

Republikové předsednictvo Pirátů nabídlo své funkce k dispozici po neúspěšných výsledcích voleb. O dalším postupu rozhodne širší vedení strany, uvedl dnes předseda Pirátů a vicepremiér Ivan Bartoš.

Výsledky krajských a senátních voleb označil za špatné. Piráti ztratili své mandáty v krajských zastupitelstvech, které získali v roce 2020, a uspěli pouze v Plzeňském kraji.

Bartoš odmítl spojovat volební výsledek s vládním angažmá strany a problémy s digitalizací stavebního řízení pod jeho ministerstvem. Také vyjádřil lítost nad ztrátou senátorského mandátu Lukáše Wagenknechta.

Pirátské fórum bude hlasovat o důvěře současnému vedení do 14. října. Bartoš na webu strany uvedl, že vedení je připraveno kolektivně rezignovat, pokud nedostane dostatečnou podporu. Členové strany mohou do 5. října navrhovat alternativní návrhy, přičemž hlasování proběhne od 11. do 14. října.