Lékaři budou moci od nového roku evidovat očkování do systému ISIN

Podle Jakoba budou moci data za prosinec doplnit i zpětně. "Věříme, že se systém mezi lékaře postupně implementuje, bez jakýchkoliv problémů. Nejde o nový systém, stejným způsobem lékaři zadávají očkování proti covidu-19 a toto očkování probíhá v ISIN bez problému," uvedl.

Od roku 2018 mají lékaři povinnost evidovat v systémech SÚKL elektronicky všechny vydané recepty, což umožnilo i hojně využívané předepisování léků na dálku. Podobně od letošního ledna musí evidovat aplikované vakcíny, jen ty na covid-19 se zadávají právě do systému ISIN. Lékaři prostřednictvím svých organizací ministerstvo požádaly, zda by bylo možné do něj evidovat všechna očkování.

Stát měl z dat SÚKL získávat informace o podaných očkováních včetně nepovinných, která nehradí zdravotní pojišťovny. Pacienti pak měli mít soupis svých nově podaných vakcín, který by je upozorňoval i na potřebu přeočkování. Se souhlasem pacienta by do něj mohli nahlížet i lékaři nebo lékárníci. Za 11 měsíců fungování bylo v systému přes dva miliony zápisů u 1,3 milionu pacientů.

"Pro SÚKL nebude odepřen přístup k těmto datům a bude je moci nadále čerpat a pracovat s nimi. Období za prosinec 2022 bude také možné zpětně doplnit, pokud to budou lékaři chtít. Nedojde tedy k žádnému trvalému nebo dlouhodobému výpadku funkcí či přístupu k datum," doplnil Jakob. Pacienti budou mít po propojení obou systému své údaje o předepsaných lécích i podaných vakcínách v lékovém záznamu.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) minulý týden řekl, že jako elektronický očkovací průkaz by rád využil mobilní aplikaci Tečka, kterou si lidé stahovali v době epidemie covidu-19. Tehdy měla sloužit k zobrazení potvrzení o očkování, prodělaném covidu nebo provedeném testu. Aplikace měla asi 6,5 milionu stažení.

Aby nové využití Tečky mohlo fungovat, je podle ministra potřeba změnit dva zákony a vést velmi intenzivní debatu s Úřadem na ochranu osobních údajů. "Myslím, že v příštím roce se nám podaří udělat první kroky. A pevně věřím, že do voleb budeme mít nějaký nástroj, který bude aspoň částečně fungovat, a také připravenou legislativu, kterou ještě před volbami dostaneme do Poslanecké sněmovny," dodal.