Lékaři v IKEM budou moci využít virtuální realitu při předoperační přípravě

Lékaři v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) budou moci nově využít virtuální realitu při předoperační přípravě u případů, které nesnesou odklad. Díky novému softwaru totiž mohou postižený orgán do virtuální reality převést do hodiny, dříve to trvalo jeden i dva dny. Na tiskové konferenci dnes novinku představili zástupci institutu.