Lipavský bude v pondělí v Bruselu jednat se šéfem NATO Stoltenbergem

Summit se koná od 11. do 12. července a zúčastní se ho zástupci jednotlivých zemí Severoatlantické aliance. Osobní účast plánuje také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Finsko a Švédsko doufají v to, že do summitu budou do NATO přijaty, ratifikovat to ještě musí Turecko a Maďarsko.

Po schůzce se Stoltenbergem bude Lipavský jednat se dvěma členy Evropské komise. Rozhovory s eurokomisařem pro spravedlnost Didierem Reyndersem a eurokomisařem pro humanitární pomoc a řešení krizí Janezem Lenarčičem se budou týkat zejména podpory Ukrajiny, potrestání válečných zločinů páchaných na jejím území, humanitární pomoci, řešení důsledků ruské agrese, posilování odolnosti Evropské unie a její role ve světě.

O podpoře občanské společnosti ve východní Evropě, svobodě médií a významu strategické komunikace v aktuální geopolitické situaci pak bude šéf české diplomacie hovořit s ředitelem Evropské nadace Jerzym Pomianowskim.