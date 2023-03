Máme novou totalitu, prohlásil Babiš ve Sněmovně

Následně začal číst projevy, které poslanci hnutí nemohli přednést kvůli neumožnění běžné debaty k novele. Babiš patří k řečníkům s přednostním právem vystoupení, a omezení se na něj nevztahuje.

"My tady máme novou totalitu," prohlásil Babiš, který byl před takzvanou sametovou revolucí členem tehdejší totalitní komunistické strany, pracoval v zahraničním obchodu a pobýval v Maroku a nyní se na Slovensku soudí kvůli své evidenci jako spolupracovníka komunistické Státní bezpečnosti (StB). Lídr ANO a bývalý premiér uvedl, že koalice zastupuje 43 procent voličů a v dolní komoře opozici "totálně válcuje". "Zítra (v pátek) nás zaříznete, byste měli hezký víkend," prorokoval Babiš, kdy chce mít koalice ve Sněmovně spornou novelu navzdory rozsáhlým obstrukcím schválenou.

Babiš soudí, že Senát, v němž mají vládní strany značnou většinu hlasů, ve středu 8. března předlohu také schválí, neboť to podle něho "dostane příkazem". Za "poslední naději" pokládá nastupujícího prezidenta Petra Pavla, který se má ke snížení letošní mimořádné valorizace penzí vyjádřit potom, co ve čtvrtek 9. března složí slib a ujme se funkce. "A tam se uvidí, jestli je to totální totalita, jestli prezident bude součástí nové totality," řekl předseda ANO, který s Pavlem podporovaným vládními stranami prohrál ve finále prezidentské volby.

Zástupci ANO chtějí podle Babiše požádat Pavla o schůzku. "Abychom mu vysvětlili, co se tady dělo a jak je to se státním rozpočtem," dodal.

Průměrný měsíční důchod vzroste podle novely od června o 760 korun místo o předpokládaných 1770 korun. Stát podle důvodové zprávy ušetří za letošek 19,4 miliardy korun a příští rok 33 miliard korun.