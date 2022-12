Mezi stanicemi Depo Hostivař a Skalka nejezdilo metro, v depu byli sprejeři

Na trase C pražského metra mezi stanicemi Vltavská a Háje bude modernizováno bezpečnostní zařízení. To současné na trase funguje téměř 50 let. Modernizace umožní zkrácení intervalu o deset až 15 sekund. Dopravní podnik (DPP) nyní vypíše výběrové řízení na dodavatele. Odhadovaná cena je 1,2 miliardy korun a práce začnou na konci příštího roku.