Ministerstvo vnitra zakáže TikTok na technice určené ke služebním účelům

Německý koncern Volkswagen odkládá podle listu Financial Times (FT) plány vystavět továrnu na výrobu baterií ve východní Evropě. Jako o jedné ze zemí, kde by závod mohl stát, přitom firma uvažovala i o Česku. Důvodem je podle FT to, že se Volkswagen chce soustředit na výstavbu obdobné továrny v Severní Americe, kde by na ni mohl získat pobídky ve výši deseti miliard eur (235 miliard Kč).