Ministr Jurečka řekl, kdy veřejnosti představí důchodovou reformu

Informace o zvýšení věku pro odchod do důchodu, které se objevily v neděli v médiích, podle něj nejsou objektivní a plně pravdivé. Zdůraznil, že parametry pro přiznání starobního důchodu se nebudou měnit pro lidi, kteří jsou dnes předdůchodového věku.

"Za MPSV jasně říkám, že v průběhu února, března udělám jednání s koaličními a opozičními partnery. Počítám, že potom v průběhu března zveřejním celou problematiku důchodového systému, včetně návrhu parametrů reformy důchodového systému tak, aby důchodový systém byl do budoucna udržitelný, aby zabezpečoval v budoucnu dostatečně důstojné důchody," řekl Jurečka.

Návrh podle ministra bude řešit úpravy toho, aby se důchodový systém nedostal do hlubokého deficitu. "Budeme to řešit několika nástroji, zdaleka ne jedním. Budeme pracovat s tím, abychom opravdu uměli odlišit lidi, kteří pracují ve fyzicky náročných profesích, aby tito lidé mohli odcházet do důchodu dřív a neměli ho snížený. To bude vybalancováno vyšším odvodem na sociální pojištění ze strany zaměstnavatelů," řekl ministr. Uvedl, že už od ledna mohou do předčasného důchodu bez krácení částky chodit zdravotničtí záchranáři a podnikoví hasiči.

"Budeme tam také pracovat s délkou pojištění, abychom vnímali lidi, kteří třeba začali na pracovat už v 18, 17 letech. Nelze důchodovou reformu vytrhávat z kontextu a psát o jediném parametru," řekl ministr. Zprávy o zvýšení věku odchodu do důchodu v médiích podle něj vycházely především z doporučení ekonomů. "Minulý týden koaliční pětka (pozn. předsedové ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN) žádný materiál k důchodové reformě neprojednávala," řekl Jurečka. Například vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti) dnes ČTK řekl, že Piráti mají k plánu připomínky, je podle nich nutné zlepšit finanční udržitelnost systému a minimalizovat negativní dopady na seniory i pracující.

Podle Jurečky platí princip, aby se do budoucna udržela průměrná doba vyplácení starobního důchodu, která je dnes 21,5 roku. V parametrech podle něj budou místa, kdy bude možné věci revidovat a upravit, například na základě vývoje demografické situace. Nyní podle něj totiž nelze jasně říci, jaká bude průměrná délka dožití nebo délka dožití ve zdraví třeba v roce 2035 nebo 2045.

Česká televize v neděli s odkazem na materiál ministerstva práce dohodnutého na koaliční radě uvedla, že dnešní padesátníci by měli jít do důchodu v 66 letech. Čtyřicátníci mají mít nárok na důchod v 67 letech a lidé staří 34 let a méně by měli jít do penze v 68 letech. Podle mluvčího vlády Václava Smolky ale koalice ještě změnu neschválila, jde jen o jeden z návrhů ekonomů.