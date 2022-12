Na ministerstvu financí bude od ledna o desítky pracovních míst méně

Indie se do konce desetiletí může stát třetí největší ekonomikou světa, předstihne Japonsko a Německo. Myslí si to analytici společností S&P Global a Morgan Stanley. Prognóza S&P vychází z předpokladu, že roční nominální růst hrubého domácího produktu (HDP) Indie bude do roku 2030 činit v průměru 6,3 procenta. Podobně Morgan Stanley odhaduje, že HDP Indie se do roku 2031 pravděpodobně více než zdvojnásobí proti současné úrovni.