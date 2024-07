Na Zemana míří další žaloba. Tentokrát o milion korun

Otázku, jak to vypadá v černé díře, si vědci kladou dlouhá desetiletí. Zřejmě na to ale nikdy nepřijdeme. Žádná světelná částice se z ní totiž nedostane, takže naše oko nemá na co reagovat – a tedy nemůže nic vidět. Podle různých teorií v ní zanikají i zákony nám známé fyziky.