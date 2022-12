Nový jízdní řád 2023 v Praze a ve Středočeském kraji: Změny budou zejména na Benešovsku + VELKÝ PŘEHLED

V době platnosti jízdního řádu 2022/23 ujedou regionální vlaky na území hlavního města Prahy celkem 4,97 mil. vlakokilometrů (meziročně +0,35 %), na území Středočeského kraje pak celkem 15,18 mil. vlakokilometrů (+0,21 %). V Praze a Středočeském kraji pojede celkem 2 232 regionálních (osobních nebo spěšných) vlaků, tj. v průměru 1 713 denně.

Hlavní změny v regionální dopravě Českých drah v Praze a ve Středočeském kraji

Změna dopravního modelu na Benešovsku a návazných tratích díky zahájení plného provozu na nové koridorové trati Sudoměřice – Votice

Od zahájení platnosti nového jízdního řádu bude díky spuštění plné rychlosti na nové koridorové trati výrazně upravena doprava na Benešovsku a okolí. Díky rychlejší trati a kvůli jiným polohám dálkové dopravy se musí přizpůsobit osobní a spěšné vlaky na tratích 210 Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany, 212 Čerčany – Zruč nad Sázavou (– Světlá nad Sázavou), 220 Benešov u Prahy – Tábor, 221 Praha – Benešov u Prahy, 222 Benešov u Prahy – Vlašim a 223 Olbramovice – Sedlčany. Z Benešova na jih bude regionální doprava řešena novým konceptem, kdy budou zajištěné přímé vlaky Benešov – Olbramovice – Sedlčany a Olbramovice – Tábor.

Změna dopravního modelu na trati 093 Kralupy n. Vlt. – Kladno

Nový dopravní model na trati 093 Kralupy n. Vlt. – Kladno přinese změny zejména ve směru Kralupy – Kladno: Budou zrušeny pobyty v Brandýsku a přestupy v Kladně-Ostrovci a naprostá většina vlaků bude přímá v relaci Kralupy n. Vlt. – Kladno – Praha, v opačném směru budou jen drobné změny. Dojde také ke zlepšení návazností v Kralupech n. Vlt.

Změny na jednotlivých linkách ČD v Praze a Středočeském kraji

Trať 011 Praha – Kolín

Spěšné vlaky odpoledne z Prahy pojedou vzhledem ke koordinaci poloh s dálkovou dopravy o cca 20 minut dříve. Od ukončení odklonové vozby pojedou od 3. července až do / z Kutné Hory hl.n.

Trať 012 Pečky – Kouřim

Provoz na trati zůstává přibližně v podobě jízdního řádu platného od 15. září 2022.

Trať 061 Nymburk – Jičín

Víkendové vlaky, které v jízdním řádu 2022 jezdily v relaci Nymburk – Křinec – Městec Králové nově pojedou v relaci Nymburk – Křinec – Rožďalovice. Středočeský kraj neobjednal provoz víkendových osobních vlaků v úseku Křinec – Městec Králové.

Trať 062 Nymburk – Mladá Boleslav

Trať, která v jízdním řádu 2022 nesla číslo 071, je nově označena číslem 062, provoz bude zachován beze změn.

Trať 064 Mladá Boleslav – Sobotka (– Lomnice nad Popelkou)

V souvislosti se změnou pravidel provozovatele dráhy na trati se zjednodušeným řízením provozu došlo k administrativnímu přečíslování většiny vlaků.

Provoz v úseku Mladějov v Čechách – Lomnice nad Popelkou bude nově objednán pouze v turistické sezóně v období od 29. dubna do 30. září 2023. U vlaků v úseku Mladějov v Čechách – Mladá Boleslav dojde k úpravám datumových omezení a tras některých vlaků.

Trať 070 Praha – Turnov

Na trati skončila výluka v úseku Praha-Vysočany – Praha-Satalice, která ovlivňovala vlaky na trati po dobu celého roku 2022. Vlaky tak pojedou opět plynule. Spěšný vlak Sp 1540 pojede nově přímo až do stanice Mladá Boleslav město. Tabulka tratě 070 nově neobsahuje mezilehlé zastávky na území Prahy.

Trať 071 Praha – Praha-Čakovice

Pražský úsek tratě 070 je nově samostatně zobrazen v tabulce pro trať 071. V průběhu platnosti jízdního řádu se předpokládá otevření nové zastávky Praha-Rajská zahrada pro cestující (bude se týkat také vlaků na trati 232 Praha – Lysá nad Labem – Milovice).

Trať 076 Mladá Boleslav – Mšeno – Mělník

Dle změněné objednávky Středočeského kraje budou na trati v úseku Mladá Boleslav hl.n. – Mělník v pracovní dny stále vedeny pouze čtyři páry vlaků, o víkendu budou vlaky objednány v období od 25. března do 29. října 2023. V zimním období o víkendech trať nebude obsluhována.

Letní víkendové vlaky pojedou v nových časových polohách s rychlými přípoji ve stanici Mladá Boleslav hl.n. s rychlíkem linky R21 od / do Prahy, rychlíkem linky R22 od / do Kolína a osobním vlakem linky L4 od / do České Lípy. Většina vlaků bude přímých do / ze stanice Mladá Boleslav město. Přípoje ve stanici Mělník budou oproti jízdnímu řádu 2022 rovněž zlepšeny.

Trať 090 + 091 Praha – Roudnice nad Labem (– Děčín)

Počet a časové polohy vlaků jsou prakticky beze změn. Ranní zrychlený vlak do Prahy s odjezdem z Kralup v 6:12 (Os 9607) pojede stále v poloze z jízdního řádu 2022. V úseku Kralupy nad Vltavou – Vraňany pojede vlak Os 9672 cca o 20 minut později (s odjezdem z Kralup v 7:41).

Trať 092 Kralupy nad Vltavou – Neratovice

Dle změněné objednávky Středočeského kraje dojde v ranních hodinách pracovních dní kromě školních prázdnin ke změně rozdělení výkonů mezi dopravci ČD a KŽC Doprava. Dopolední vlak Os 19511 s odjezdem z Kralup nad Vltavou v 9:04 pojede jen o víkendech a o prázdninách, v pracovní dny kromě prázdnin místo něj pojede vlak Os 19535 s odjezdem v 9:28.

Trať 093 Kladno – Kralupy nad Vltavou

Na základě požadavku objednatele IDSK dojde na trati 093 k celkové změně dopravního modelu. Rozsah dopravy (počet vlaků) zůstane zachován. Ve směru Kladno – Kralupy n. Vlt. se jedná jen o menší časové posuny některých ranních vlaků. Ve směru Kralupy – Kladno nově pojedou téměř všechny vlaky jako přímé v relaci Kralupy n. Vlt. – Kladno – Praha, a to s odjezdy v 50. minutu z Kralup. Tím dojde ke zlepšení návazností v Kralupech, odstranění dlouhého pobytu v Brandýsku a také k odstranění vynuceného přestupu v Kladně-Ostrovci u některých vlaků. Zároveň touto změnou dojde ke střídavému projíždění následujících zastávek a stanic: Dřetovice, Kladno-Vrapice a Kladno-Dubí. Každý vlak projede vždy dvě z uvedených tří míst.

Správa železnic přepokládá v průběhu roku 2023 zahájení stavby v rámci modernizace trati Praha – Kladno. Bude se jednat o přestavbu stanice Kladno, včetně navazující trati do Kladna-Ostrovce. Tato stavba bude mít zásadní dopad na provoz vlaků na trati 093. V současné době zatím nejsou známy přesné termíny výluk, o dopravních opatřeních budou ČD informovat včas před jejich zahájením.

Trať 110 Kralupy nad Vltavou – Louny

Počet a časové polohy vlaků přes den až do večera budou prakticky beze změn. Ranní vlak Os 9721 bude nově přímý do stanice Neratovice.

Trať 120 Praha – Rakovník

Na této trati dojde pouze k jedné drobné změně: Ranní vlak z Rakovníka s odj. v 6:18 do Prahy (Sp 1565) nebude zastavovat pro nástup a výstup cestujících ve stanici Kamenné Žehrovice. Důvodem je nutnost uspíšení příjezdu do Kladna.

Správa železnic přepokládá v průběhu roku 2023 zahájení dvou staveb v rámci modernizace a dostavby trati Praha – Kladno / Letiště Václava Havla. Bude se jednat o přestavbu stanice Praha-Bubny a stanice Kladno, včetně navazující trati do Kladna-Ostrovce. Obě uvedené stavby budou mít dopad na provoz vlaků na trati 120. V současné době zatím nejsou známy přesné termíny výluk, ČD o nich budou informovat včas před jejich zahájením.

Trať 121 Hostivice – Podlešín

Na základě požadavku objednatele IDSK nepojede z důvodu dlouhodobě nízké vytíženosti odpolední pár vlaků Hostivice – Noutonice a opačně. Jedná se o vlaky s odjezdem z Hostivice v 17:31 (Os 19762) a zpět z Noutonic v 17:57 (Os 19761). Ve většině trasy lze ale využít jiný spoj, který bude nadále v provozu. Dále také nepojede ranní vlak z Hostivice s odjezdem v 7:07 do Noutonic (Os 19746).

Trať 122 Praha – Hostivice – Rudná u Praha

Na základě požadavku objednatele IDSK dochází k přesměrování ranního vlaku z Prahy-Zličína s odj. v 6:46 do Rudné u Prahy místo stávajících Noutonic, v úseku Hostivice – Rudná u Prahy (příj. v 7:07) se jedná o nový vlak (Os 25960).

Správa železnic předpokládá v průběhu roku 2023 zahájení prací na přestavbě stanice Praha-Smíchov, zahájení této stavby bude mít zásadní vliv na provoz vlaků na trati 122. Všechny vlaky linky S65 a také Cyklohráčky budou od zahájení výluky jezdit mimo stanici Praha-Smíchov severní nástupiště a budou nově zastavovat u provizorního nástupiště stanice Praha-Smíchov. Zároveň dojde vlivem komplikovanějšího průjezdu Smíchovem (dvě úvratě) k výraznému prodloužení jízdní doby mezi Žvahovem a hlavním nádražím. V současné době je předpoklad, že tato změna nastane od 1. dubna 2023, ale tento termín se může ještě změnit. O termínu budeme dále informovat.

Trať 171 Praha – Beroun

Po ukončení stavebních pracích ve stanici Praha-Radotín začnou od 9. února 2023 znovu jezdit posilové vlaky Praha-Radotín – Praha hl.n. a zpět v ranní špičce pracovních dní.

Trať 210 Praha – Čerčany / Dobříš

Vzhledem k časovým posunům přípojných vlaků v Čerčanech se posouvá většina vlaků v úseku Čerčany – Týnec nad Sázavou a zpět. V pracovní dny dnešní vlak Os 2019 z Prahy hl.n. v 16:25 bude končit v Čisovicích, naopak na Dobříš pojede dnešní vlak Os 2021 z Prahy v 17:25 (Dobříš 18:53).

Trať 212 Čerčany – Ledeč nad Sázavou

Vzhledem k časovým posunům přípojných vlaků v Čerčanech se posouvá většina vlaků na trati 212. Výraznější posuny budou v ranní dopravě o víkendech.

Trať 220 (Praha –) Olbramovice – Tábor

Na základě objednávky IDSK vzhledem k zahájení provozu po nové trati plnou rychlostí bude regionální doprava vedena ve zcela jiném konceptu. Osobní vlaky pojedou pouze v relaci Olbramovice – Tábor jako přípoje od / k rychlíkům v Olbramovicích ve zhruba dvouhodinovém taktu. V hodině, kdy vlak nepojede až do / z Tábora, pojedou vložené spoje v úseku Olbramovice – Votice a zpět.

Trať 221 Praha – Benešov u Prahy

Vzhledem k zahájení provozu po nové trati Sudoměřice u Tábora – Votice plnou rychlostí se regionální doprava přizpůsobí jiným časovým polohám dálkové dopravy. Regionální vlaky na trati 221 pojedou o cca 15 minut později. Dojde i k úpravě časových poloh spěšných vlaků, a to zejména ve směru do Prahy.

Trať 222 Benešov u Prahy – Vlašim

Vzhledem k zahájení provozu po nové trati Sudoměřice u Tábora – Votice plnou rychlostí se i na této trati musí přizpůsobit regionální doprava jiným časovým polohám dálkové dopravy. Regionální vlaky do a z Vlašimi pojedou o cca 30 minut později. To však znamená prodloužení přestupních vazeb na vlaky dálkové dopravy. O víkendech pak dojde v době od 8 do 18 hodin k posílení dopravy na interval 60 minut.

Trať 223 Benešov u Prahy – Olbramovice – Sedlčany

Na základě objednávky IDSK vzhledem k zahájení provozu po nové trati plnou rychlostí je regionální doprava vedena ve zcela jiném konceptu. Osobní vlaky jsou vedeny vždy v relaci Benešov – Sedlčany a zpět jako přípoj od / na rychlíky v Benešově v prioritním směru (v pracovní dny ráno do Prahy, odpoledne z Prahy, o víkendech opačně) ve zhruba dvouhodinovém taktu (ve špičkách pracovních dní v hodinovém).

Trať 230 Kolín – Havlíčkův Brod

Od ukončení odklonové vozby pojedou od 3. července 2023 spěšné vlaky znovu v trase Praha hl.n. – Kutná Hora hl.n. a zpět (nyní končí v Kolíně).

Trať 231 (Praha –) Lysá nad Labem – Kolín

Od ukončení odklonové vozby budou od 1. července 2023 osobní vlaky opět zastavovat v zastávkách Veltruby a Kolín-Zálabí a vlak Os 6401 pojede opět až do Kolína.

Trať 232 Praha – Lysá nad Labem – Milovice

V průběhu platnosti jízdního řádu se předpokládá otevření nové zastávky Praha-Rajská zahrada pro cestující (bude se týkat také vlaků na trati 071 Praha – Praha-Čakovice).

Trať 236 Čáslav – Třemošnice

Na základě požadavku objednatelů dopravy pojedou odpoledne vlaky pouze ve dvouhodinovém taktu.

Na ostatních středočeských tratích nedochází od 11. prosince 2022 k žádným zásadním změnám.